Дети больше любят слушать, чем читать: идея включить аудиокниги в школьную программу вызвала дискуссию в Англии

В Англии активно обсуждают идею включить в школьную программу аудиокниги. К такому шагу министров призывают благотворительные организации после того, как опрос показал, что дети от 8 до 18 лет больше любят слушать аудио, чем читать книги.

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Опрос был проведен Национальным фондом грамотности (NLT), передает The Guardian. Исследование показало, что удовольствие детей от прослушивания аудио и подкастов возросло по сравнению с предыдущим годом.

Отмечается, что 42,3% из 37 тысяч детей и молодых людей в возрасте от 8 до 18 лет в Великобритании, принявших участие в опросе, заявили, что им нравится слушать аудио в свободное время. В 2023 году этот показатель был 39,4%.

Согласно опросу, по мере роста популярности аудио чтение ради удовольствия упало до "кризисного" уровня – чуть более трети детей (34,6%) заявили, что им нравится читать в свободное время. Мальчики особенно разочаровались в книгах, что привело к гендерному разрыву 28,2% против 40,5%.

"В последние годы мы наблюдаем устойчивый рост удовольствия детей от прослушивания аудио и раскрываем множество преимуществ, которые оно может принести – от пробуждения любви к чтению и поддержки развития грамотности до углубления обучения и повышения благополучия", – сказал Джонатан Дуглас, генеральный директор NLT.

В то же время преподаватель английского языка в Университетском колледже Лондона, профессор Джон Маллан, говорит, что аудиокниги не являются заменой чтению.

"Я не против аудиокниг. Я сам их слушаю, и мои дети, конечно, их слушают. Но это совсем не то же самое, когда родители читают вам книгу. Аудиокнига неотзывчива и неумолима. Нет возможного обмена или взаимопонимания, как бы блестяще она ни была прочитана", – отметил педагог.

Детский комиссар Англии и бывший директор школы Рейчел де Соуза соглашается, что аудиокниги не могут быть заменой печатным книгам.

"Я люблю слушать аудиокниги. Если это даст детям доступ к прекрасной литературе, я поддержу это. Аудиокнигам, конечно, есть место, но я не думаю, что они должны заменять чтение настоящих книг. В этом есть что-то особенное, я думаю", – отметила она.

Правительство должно опубликовать промежуточный отчет о своей учебной программе и обзоре оценок в ближайшее время.

Джонатан Бейт, профессор английской литературы в Оксфордском университете, приветствовал использование аудиокниг в школах. "Существует множество доказательств того, что существует кризис концентрации внимания вокруг письменного слова, но одно мы знаем наверняка: молодые люди очень увлечены аудиоматериалами", – сказал он.

Джули Маккалок, директор по стратегии и политике Ассоциации руководителей школ и колледжей также считает, что есть потенциал в использовании аудиоформатов для поощрения любви к чтению.

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