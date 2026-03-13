Киевская областная военная администрация полностью прекратила действие лицензии частного лицея "Ранчо Скул" в Хотяновке Киевской области, который прикрывал подпольную школу при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь". Государственная служба качества образования установила нарушение лицензионных условий на осуществление образовательной деятельности.

Распоряжение может быть обжаловано в Экспертно-апелляционном совете по вопросам лицензирования, передает "Слідство.Інфо". Частный лицей получил в 2025 году образовательную субвенцию в размере 190,9 тысяч гривен, зато в 2026 году финансирование не осуществлялось.

"О результатах проверки сообщено Министра образования и науки Украины А. Лисового (письмо от 27.01.2026 № 01/01-22/196 (прилагается)), Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (письмо от 27.01.2026 № 01/01-23/199)), Департамент защиты национальной государственности Службы безопасности Украины", – говорится в ответе ДСЯО на запрос журналистов.

Напомним, подпольная школа, которая действовала при монастыре Украинской православной церкви московского патриархата "Голосеевская пустынь" прекратила свою деятельность. Директор заведения публично заявила, что дети больше не будут получать "образовательный продукт", который, по ее мнению, был полезным.

Как известно, дети, которые посещали эту школу, формально были зачислены в частное заведение в Хотяновке за пределами Киева, однако фактически учились на территории Голосеевского монастыря. Поэтому будут проведены соответствующие проверки деятельности объекта хозяйствования, принято решение в установленном порядке и обнародовано на официальных ресурсах Офиса языкового омбудсмена.

Школьники учились по учебникам 1960-х годов, напечатанным на русском языке. Кроме того, во время занятий применялась запрещенная в Украине символика и негосударственный язык в образовательном процессе, что оправдывало действия государства-агрессора. Также организаторы подпольной школы открыто заявляли, что обучают учеников не по стандартам Министерства образования и науки, считая их якобы ограничивающими свободу граждан.

