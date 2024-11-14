Дети читают квитанции, чеки и этикетки: учительница школы во Львове придумала оригинальный метод обучения

Учительница литературы одного из львовских лицеев Людмила Сакович придумала оригинальный способ привлечь детей к чтению. По словам педагога, кроме обычных книг, которые школьники приносят в класс, они могут также выбирать и чеки, квитанции или этикетки.

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Об этом Сакович рассказала в интервью изданию Твоє місто. Она отмечает, что школа отходит от традиционных диктантов, пересказов и произведений. Ученики пишут эссе, письма, приглашения. Но среди школьников существует значительная проблема, они ведь читают условия и часто не могут понять, что от них требуют.

"Я работаю не только в пределах лицея, но и как тренер, поэтому общаюсь с учителями из других заведений в рамках этого и действительно вижу, что на сегодня у нас есть проблемы с переводом. Дети могут читать, но не запоминать, о чем. Сейчас очень часто дети приходят в первый класс, и я еще не видела мамы, которая говорит, что ее ребенок ничего не умеет. Родители говорят, что ребенок прекрасно читает, но мы видим, что в погоне за тем, чтобы ребенок по-прежнему зачитал, родители достигают читательской грамотности только в техническом плане и действительно дети не понимают, что они прочитали", – делится Сакович.

Она также рассказывает, что у школьников есть общий дневник впечатлений, куда они записывают свои мысли. Кроме того, в классах есть книжные вызовы, подталкивающие детей к выбору литературы. Например, ученик может выбрать одну из задач: прочитать книгу с зеленой обложкой, или где главная героиня живет в твоем городе, или ту, которую написали в год их рождения.

Кроме того, педагог практикует "тихое чтение". Когда в конце урока она выделяет время, где дети изучают выбранную литературу. По словам учительницы, есть школьники, которые с начала года прочли уже три книги, ведь продолжают читать и дома. Есть те, которые читают только во время такого урока, и это тоже хороший результат.

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