Дети читают неправильно, но учителя могут это исправить: что показало гарвардское исследование

Исследование, проведенное под руководством доцента Гарвардской высшей школы Фила Кейпина, оценило прогресс в развитии навыков понимания прочитанного школьниками. Результаты сравнивались с мониторингом 1970-х годов, которое проводила исследовательница грамотности Долорес Дуркин. Тогда ученая определила, что учителя уделяли менее 1% времени на обучение учеников понимать прочитанное.

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Эксперты проанализировали 66 исследований с 1980 по 2023 год, которые касались темы понимания прочитанного, сообщает Harvard Graduate School of Education. Согласно результатам, 23% учебного времени посвящено пониманию во время чтения. Несмотря на это развитие навыков понимания прочитанного в школах должно быть приоритетом.

Также удалось установить, что ученики имели ограниченное время и возможности для работы с текстами. Так, сокращение времени на чтение и длина текстов могут являться потенциальными препятствиями для "частоты обучения пониманию прочитанного".

В то же время, стратегии понимания прочитанного не имели должной поддержки от учителей. Так, подход не изменился от того, который наблюдала Дуркин. В частности, когда разговоры о текстах проходили "под руководством и доминированием педагога".

Гарвардский исследователь дал некоторые рекомендации по улучшению читательских навыков. Среди них:

Развитие знаний о значении слова, которое предполагает четкое обучение лексике для обеспечения использования новых слов в разных контекстах и его практикованию при чтении, письме и общении.

которое предполагает четкое обучение лексике для обеспечения использования новых слов в разных контекстах и его практикованию при чтении, письме и общении. Развитие базовых и общих знаний, поддерживающих понимание учениками прочитанного. Такая программа развития ментальной структуры по получению, организации и применению знаний существует в США.

поддерживающих понимание учениками прочитанного. Такая программа развития ментальной структуры по получению, организации и применению знаний существует в США. Вовлечение учеников в совместное обучение на основе текста, предусматривающего объединение детей в небольшие группы для совместного обсуждения прочитанного. Этот метод помогает больше практиковаться и отвечать на вопросы по теме.

предусматривающего объединение детей в небольшие группы для совместного обсуждения прочитанного. Этот метод помогает больше практиковаться и отвечать на вопросы по теме. Обсуждение сложных текстов. Учителя погружают учеников в захватывающие и интересные вопросы, в противоположность тому, чтобы просто задать несколько фактологических вопросов о тексте и идти дальше. Эта методика может быть наиболее необходимой для студентов, которым тяжело найти значение в текстах, считает Кейпин.

По его мнению, понимание прочитанного важно не только в литературе, но и в других предметах, как обществоведении, естественных науках или математике.

В настоящее время Кейпин сотрудничает с учителями по совместной разработке решений для улучшения преподавания чтения, надеясь, что эти усилия помогут преодолеть разрыв между исследованиями и практикой.

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