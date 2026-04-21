'Дети еще на украинском не умеют разговаривать. Я против!' Сеть удивила реакция мамы на английский язык в садике

Украинцев удивила реакция мамы на введение уроков английского языка для малышей в детском саду. Так, родителей предупредили о нововведении, однако женщина сказала, что не поддерживает такую идею. Она считает, что дети не умеют еще разговаривать на украинском, поэтому учить иностранный в три года рано.

Видео дня

Скриншот из чата родительской группы выложила украинка Анна Читанова в заметке в Threads. Она поддерживает инициативу и подчеркивает, что это лучшее время для того, чтобы дети начали учить еще один язык. К тому же, для дошкольников занятия будут проходить в игровой форме и не будут длительными.

Пользователей сети возмутила реакция мамы, которая считает, что детсад – не место для уроков английского. Они считают, что именно в этот период лучше всего добавить еще один язык, а дети учатся быстрее чем взрослые. Кроме того, это поможет в дальнейшем обучении в школе.

"Что это за динозавры? Английский сейчас – это базовый минимум. И чем раньше – тем лучше. Я удивлена, что есть еще такие мамки".

"Вы видели те занятия в саду? Это же не полноценный урок, а так для общего развития. Мой ребенок и до садика уже знал с десяток слов просто из коротких видео на английском. Поэтому подытожу не вижу ничего плохого в английском языке в саду наоборот есть чем детей занять".

"Однозначно "за"! Дошкольникам нужно не обучение, а координированная игра на английском. Это разные вещи. Язык развивает ребенка, формируются нейронные петли в мозге. Главное понимать в том, как формировать учебный процесс без перевода".

"Наоборот классно. Дети учатся быстрее чем взрослые. Да и это не будут прямо лекции на 2 часа. Через игру, картинки и песенки и т.д.".

Напомним, в Украине с 1 сентября 2026 года станет обязательным изучение английского языка в детсадах для детей в возрасте 5-6 лет. Для организации преподавания иностранного языка в учреждениях дошкольного образования предусмотрено введение должности учителя соответствующей дисциплины. Она будет вводиться из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для будущих преподавателей английского разработан Методический советник, содержащий практические рекомендации по планированию и проведению занятий в старших группах детсадов.

Профессиональное развитие педагогов должно обеспечиваться через национальную платформу, созданную МОН с учетом международного опыта и современных подходов к раннему изучению языков. Специализированный раздел содержит пять методических секций и 49 учебных материалов общим объемом 30 часов, ориентированных на практическое применение и адаптированных к возрастным особенностям детей дошкольного возраста.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!