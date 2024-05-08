''Дети и родители увидят, что бывают хорошие кабинеты физики и химии'': в МОН объяснили, что изменится после реформы среднего образования

После внедрения реформы среднего образования у учеников уменьшится количество обязательных предметов до 10-12, а готовиться к сдаче экзаменов можно будет без репетиторов. На этом замечает член комитета образования, науки и инноваций Наталья Пипа. По ее словам, школьники и родители смогут увидеть, что бывают хорошие кабинеты физики и химии.

Об этом чиновник рассказала в интервью Телеграфу. Она заверила, что благодаря реформе изменится образовательная среда и лучше будут выглядеть школы.

"Родители увидят результаты, что, во-первых, будет лучше образовательная среда, школы будут лучше выглядеть. Во-вторых, дети и родители увидят, что бывают хорошие кабинеты физики и химии, потому что создать в трех школах в районе хороший кабинет физики и химии гораздо сложнее", – отметила Пипа.

Она уверяет, что когда школьники начнут готовиться к внешнему независимому оцениванию самостоятельно, а родителям не нужно будет нанимать репетиторов, тогда они поймут ценность такой реформы.

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По словам Пипы, если взрослые не хотят, чтобы подростки впоследствии выезжали в Польшу, то им нужно предоставить возможность доступа к образованию в районных лицеях. Чиновница привела в пример иностранный опыт и заверила, что так поступают Германия, Великобритания, США и Польша.

"Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок уезжал потом в Польшу, дайте ему возможность ездить в районный центр в лицей. Таким путем пошла Польша, Германия, Великобритания, США. Когда ребенок имеет часть обязательных предметов, а часть – в рамках начальной профилизации, где есть финансовая грамотность, сексуальное образование, где есть какие-то прикладные вещи, тогда родители меняют свое мнение", – сказала депутат.

Напомним, в старшей школе после реформирования будут преподавать физики, химики и математики. Государство хочет, чтобы профессия учителя стала престижной. Поэтому школьники 10-12 классов должны получать знания от людей, которые получили педагогическую составляющую в рамках своего профессионального образования. В течение пилотного периода старшей школы станет понятно, какие блоки нужно улучшить. Кроме того, МОН планирует организовывать повышение квалификации для директоров, методистов и учителей и усиливать менеджмент созданных классов.

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