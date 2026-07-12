Дети, которые начинают пользоваться телефонами до 12 лет, сталкиваются с этими тремя проблемами со здоровьем в подростковом возрасте

Споры о том, в каком возрасте ребенку можно купить первый смартфон, ведутся с тех пор, как появился этот вид гаджетов. Малыши просят свой собственный телефон, едва научившись говорить, и многие родители уступают, несмотря на советы экспертов подождать.

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Между тем специалисты отмечают, что раннее начало пользования мобильным телефоном сопряжено с несколькими серьезными рисками для здоровья. Исследование, опубликованное Американской академией педиатрии, изучило потенциальные риски для детей, получивших свой первый телефон до 12 лет, и выявило три тревожных проблемы, с которыми эти дети, скорее всего, столкнутся в подростковом возрасте. Кратко об этих проблемах рассказало издание YourTango.

Депрессия

Чрезмерное использование смартфона не приносит пользы для психического здоровья в любом возрасте. А младшие дети даже более подвержены риску развития депрессии. Родители слишком часто не осознают, как изменились телефоны за последние годы. Если раньше их использовали преимущественно для звонков и сообщений, то сейчас молодежь проводит время в телефонах, просматривая соцсети, играя в игры и смотря короткие видео.

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Социальные сети могут быть полезны, когда они объединяют людей, которые иначе не смогли бы поддерживать связь, но они также могут подрывать уверенность пользователей, когда те погружаются в сравнение себя с другими. То, как телефоны постоянно мигают из-за уведомлений, также усиливает нездоровое чувство стресса, особенно когда человек сталкивается с негативным контентом в интернете. Это может стать тяжелым бременем для любого человека, но особенно проблематично это для молодежи, и ещё в большей степени – когда родители даже не догадываются, какой сильный стресс переживают их дети.

Ожирение

Отдельное исследование 2023 года показало, что у детей, которые пользовались телефонами не менее двух часов в день, как правило, наблюдалось худшее общее состояние здоровья, в частности более высокие показатели ожирения. До того, как телефоны стали так широко распространены, подобные результаты исследований показывали в отношении детей, которые проводили много времени перед телевизором.

Использование телефона и просмотр телевизора могут казаться совершенно разными занятиями, но любое бессознательное просиживание перед экраном мешает детям выходить на улицу и вести активный образ жизни. Кроме того, "залипание" в экране может отвлечь детей от процесса приема пищи. Они не обращают внимания на свои сигналы голода или сытости и могут продолжать есть даже тогда, когда уже давно наелись.

Дети просто не способны самостоятельно установить правильные границы для времени, проводимого перед экраном, тем более что у многих взрослых с этим такие же проблемы. Они выберут телефон вместо физической активности, потому что это требует минимум мотивации и дает быстрый и мощный выброс дофамина. К сожалению, это удовольствие быстро проходит, и детям требуется все больше экранного времени, чтобы снова почувствовать себя хорошо.

Недостаток полноценного сна для роста и обучения

Телефоны влияют на качество сна детей несколькими различными способами, начиная с того, как свет от экрана мешает организму вырабатывать необходимое количество мелатонина в нужное время. Свою роль играют и другие факторы, которые на первый взгляд кажутся не связанными с этим, например, то, что из-за телефона ребенок меньше двигается, а это затрудняет засыпание.

В зависимости от возраста детям обычно требуется от 9 до 11 часов сна. Меньшее количество сна помешает им хорошо учиться в школе, а также контролировать свое настроение и поведение. Хуже всего то, что сокращение времени сна в столь юном возрасте закладывает долгосрочные вредные привычки, которые у подростков и без того ужасны: более половины американских подростков пользуются телефонами после полуночи, даже во время учебной недели.

Хотя это может показаться проблемой с незначительными последствиями, родители сообщают, что дают своим детям смартфоны в возрасте от 12 до 14 лет, а некоторые признаются, что делают это даже раньше. Это означает, что многие дети рискуют столкнуться с этими проблемами со здоровьем в подростковом возрасте, не говоря уже обо всех связанных с этим вредных привычках.

Тем не менее для родителей, которые хотят оставаться на связи со своими детьми, но не желают покупать смартфон, есть альтернативы. Существуют специальные телефоны, которые позволяют родителям ограничивать детей только функциями звонков и сообщений, пока те не подрастут. Родители также могут купить обычный кнопочный раскладной телефон или даже часы, с которых можно звонить только на четыре или пять заранее выбранных номеров.

Родители должны иметь возможность сами решать, когда их ребенок готов к телефону, но им также не стоит спешить давать его только потому, что ребенок об этом попросил. Нет ничего плохого в том, чтобы позволить детям просто быть детьми. На самом деле это подарок, за который они, скорее всего, поблагодарят вас впоследствии.

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