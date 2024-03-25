Дети не должны думать о дополнительном заработке: Бабак анонсировал повышение стипендий до уровня минимальной зарплаты

Студенты, которые будут учиться на бюджете, после второго курса будут получать стипендии в размере минимальных заработных плат. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он подчеркнул, что дети не должны думать о дополнительном заработке, а должны сосредоточиться на обучении.

Чиновник рассказал, что это предусматривается принятым законопроектом об изменениях в финансировании получения высшего образования. Он добавил, что реформа также предусматривает трудоустройство студентов-бюджетников после получения диплома.

"Мы хотим дать гарантированное рабочее место по окончании ЗВО тем детям, которые будут учиться на госзаказе. Важно, чтобы уже после второго курса студенты понимали, что они продолжают учиться на бюджете, государство им дает стипендию в размере минимальной зарплаты, чтобы дети не думали о дополнительном заработке, а сконцентрировались на профессии", – отметил Бабак.

Отметим, в Украине минимальная зарплата составляет 7100 гривен, а с 1 апреля ее повысят до 8 тысяч. В то же время студенты вузов в 2023/2024 учебном году имеют стипендию в размере 2 тысячи гривен.

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Напомним, принятый Верховной Радой законопроект также предусматривает введение грантов на образование. Согласно ему, поступающие по результатам Национального мультипредметного теста или Внешнего независимого оценивания будут получать деньги на обучение в зависимости от набранных баллов.

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