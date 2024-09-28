Дети не должны слушаться родителей: Дмитрий Карпачев объяснил, как защитить подростков от влияния улицы

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев посоветовал родителям, желающим оградить своих детей от негативного влияния на улице, объяснять им последствия решений, а не просто заставлять быть послушными. Ребенок должен слушаться здравого смысла, а не родителей.

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Об этом психолог сказал в эфире проекта "Супермама". Он подчеркнул, что подросток должен осознавать причинно-следственные связи и влияние на его жизнь того или иного решения.

"Для этого, как бы странно это ни звучало, он не должен быть послушным. Многие родители хотят, чтобы их ребенок был послушным, но я считаю, что ребенок не должен слушаться родителей. Он должен слушаться здравого смысла и делать что-то не потому, что отец так сказал. А потому что понимает, почему именно отец сказал делать это или не делать", – отметил эксперт.

По его убеждению, есть риск того, что ребенок, которого родители заставляют быть послушным, на улице будет слушаться кого-нибудь более взрослого или авторитетного.

"Ребенок, привыкший слушаться кого-то более важного, а родители обычно важны для детей, потом на улице будет слушаться более авторитетных друзей или подростков", – сказал Карпачев.

Ранее Карпачев рассказывал, что разное отношение к детям в семье может иметь последствия для их эмоционального и психологического здоровья. Психолог советует не акцентировать на отличиях, а искать сильные стороны в каждом ребенке.

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