Дети одевают 'наушники': учительница показала простой и эффективный метод чтения

Украинская учительница младших классов показала простой и действенный метод чтения. С его помощью ученики не отвлекаются на голоса других детей.

Видео дня

Каждый ребенок закрывает ушки своими ладошками, когда педагог говорит магическую фразу "одеваем наушники" и читает в своем темпе. Видео с наглядным примером Снижана опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.

"Упражнение "наушники" или чтение для себя", – пишет учительница на видео и объясняет, что таким образом они закрывают себя от окружающих звуков, что позволяет не мешать друг другу при совместном чтении.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал об интересном лайфхаке от учительницы младших классов, который поможет ребенку быстрее научиться писать. Педагог показала, что на каждой парте первоклассника она расклеивает пример с письменными буквами, чтобы ребенок всегда имел перед глазами подсказку, если вдруг забудет, как пишется та или иная буква.

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