Дети одевают "наушники": учительница показала простой и эффективный метод чтения

Анна Боклажук
Моя Школа
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Дети одевают 'наушники': учительница показала простой и эффективный метод чтения

Украинская учительница младших классов показала простой и действенный метод чтения. С его помощью ученики не отвлекаются на голоса других детей.

Видео дня

Каждый ребенок закрывает ушки своими ладошками, когда педагог говорит магическую фразу "одеваем наушники" и читает в своем темпе. Видео с наглядным примером Снижана опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok.

"Упражнение "наушники" или чтение для себя", – пишет учительница на видео и объясняет, что таким образом они закрывают себя от окружающих звуков, что позволяет не мешать друг другу при совместном чтении.

Дети одевают "наушники": учительница показала простой и эффективный метод чтения

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал об интересном лайфхаке от учительницы младших классов, который поможет ребенку быстрее научиться писать. Педагог показала, что на каждой парте первоклассника она расклеивает пример с письменными буквами, чтобы ребенок всегда имел перед глазами подсказку, если вдруг забудет, как пишется та или иная буква.

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