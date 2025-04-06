Как научиться писать: лайфхак для первоклашек от украинской учительницы покорил сеть
Учительница младших классов одной из школ города Черкассы Диана Палаш поделилась интересным лайфхаком, который поможет ребенку быстрее научиться писать. Этот совет вызвал немало одобрений в комментариях от подписчиков.
Педагог показала, что на каждой парте первоклассника она расклеивает пример с письменными буквами, чтобы ребенок всегда имел перед глазами подсказку, если вдруг забудет, как пишется та или иная буква. Видео Палаш опубликовала на своей странице в TilTok, оно собрало уже около 80 тысяч лайков и более 1000 комментариев.
Под сообщением много пользователей пишет о том, что это действенный способ. Среди многих комментариев часто встречается тот, где пишут, что такие подсказки очень нужны и с табличками умножениями. Старшие ученики пишут, что у них тоже были такие примеры, и это очень удобно.
Напомним, ранее OBOZ.UA уже писал о совете от другой учительницы младших классов, снявшей интересное видео с объяснением, как быстро умножить в уме.
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