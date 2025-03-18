"Дети подсознательно копируют учителей": педагог из Киева раскрыла лайфхак, как мотивирует учеников разговаривать на украинском

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Дети подсознательно копируют учителей': педагог из Киева раскрыла лайфхак, как мотивирует учеников разговаривать на украинском

Учительница с Киева Ольга Яблонская уверяет, что когда школьные преподаватели разговаривают с учениками на украинском языке не только на уроках, но и в неформальном общении – это влияет на выбор детей. По ее словам, школьники подсознательно копируют педагогов.

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Об этом Яблонская рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она поделилась, что не заставляет школьников говорить на государственном языке, вместо того педагог пытается создать такую среду, где украинский звучит естественно.

"Дети подсознательно копируют учителей": педагог из Киева раскрыла лайфхак, как мотивирует учеников разговаривать на украинском

"Я не заставляю детей говорить на украинском. Могу иногда сделать замечания, но никоим образом не принуждаю. Я просто пытаюсь создать среду, где украинский язык звучит естественно. Важный момент – личный пример. Если ты говоришь на украинском не только на уроке, но и в неформальном общении, если не переходишь на другой язык, даже когда тебе так удобнее – это влияет. Дети подсознательно копируют учителей",делится Яблонская.

"Дети подсознательно копируют учителей": педагог из Киева раскрыла лайфхак, как мотивирует учеников разговаривать на украинском

Педагог рассказывает, что ее ученики сами придумали наказание за русские слова. Школьники приседают и отжимаются. По словам учительницы, это действительно сработало и дети стали контролировать себя.

Также на язык общения влияет и среда, медиапространство, соцсети, блоггеры и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог назвала главные проблемы НУШ в 5-7 классах.

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