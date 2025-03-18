'Дети подсознательно копируют учителей': педагог из Киева раскрыла лайфхак, как мотивирует учеников разговаривать на украинском

Учительница с Киева Ольга Яблонская уверяет, что когда школьные преподаватели разговаривают с учениками на украинском языке не только на уроках, но и в неформальном общении – это влияет на выбор детей. По ее словам, школьники подсознательно копируют педагогов.

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Об этом Яблонская рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она поделилась, что не заставляет школьников говорить на государственном языке, вместо того педагог пытается создать такую среду, где украинский звучит естественно.

"Я не заставляю детей говорить на украинском. Могу иногда сделать замечания, но никоим образом не принуждаю. Я просто пытаюсь создать среду, где украинский язык звучит естественно. Важный момент – личный пример. Если ты говоришь на украинском не только на уроке, но и в неформальном общении, если не переходишь на другой язык, даже когда тебе так удобнее – это влияет. Дети подсознательно копируют учителей", – делится Яблонская.

Педагог рассказывает, что ее ученики сами придумали наказание за русские слова. Школьники приседают и отжимаются. По словам учительницы, это действительно сработало и дети стали контролировать себя.

Также на язык общения влияет и среда, медиапространство, соцсети, блоггеры и т.д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что педагог назвала главные проблемы НУШ в 5-7 классах.

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