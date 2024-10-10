Дети выбирают директора, учителя автономны и почти нет буллинга: почему школы в Литве должны стать примером для Украины

Согласно Всемирному отчету о счастье 2024 года, дети и молодежь Литвы стали самыми счастливыми в мире. Эксминистр образования и науки Гинтарас Степонавичюс уверяет, что на этот фактор повлияло то, что 12 лет назад в этой стране во время реформы образования сосредоточились на профилактике буллинга.

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Об этом Степонавичюс рассказал на фестивале "Учителя будущего" во Львове, сообщает Освитория. Более того, в литовских школах учителя почти лишены бумажной работы, а школьники и родители входят в состав комиссии, которая избирает директора учебного заведения.

OBOZ.UA проанализировал выступление эксчиновника и собрал причины, почему опыт Литвы следует реализовать и в Украине.

Как избавиться от буллинга

По словам Степонавичюса, образовательное ведомство отобрало около 20 программ, из которых каждая школа могла выбрать ту, которую затем интегрировали в свою деятельность. Поэтому в учебных заведениях значительно снизился буллинг, а атмосфера стала более безопасной и позитивной. Более того, бывший чиновник уверяет, что рост ощущения счастья у школьников прогнозирует большую уверенность в их будущем, несмотря на трудности и неурядицы.

Упрощение работы учителя

"Если мы хотим, чтобы школы концентрировались на образовательном процессе, должны думать о том, как упростить работу учителя", – говорит Степонавичюс.

Он объясняет, что избавиться от бюрократии в учебных заведениях было нелегко, однако в значительной степени этого удалось достичь. В частности, из-за уменьшения количества обязательных документов. Так, часть стала лишь рекомендательной, а часть вообще отменили. Более того, экс-чиновник отмечает, что важно не переводить заполнение бумаг в электронный формат, а вообще отменять это.

Выборы директора

Директора, претендующие на должность в учебных заведениях, должны пройти тестирование, определяющее менеджерские способности, психологические ресурсы, понимание того, как работать с финансами. Далее проводятся выборы, где учитываются голоса представителей образовательных управленцев, членов общин, учителей, родителей и старшеклассников. Таким образом, дети узнают, что такое демократия и приучаются к ответственности за себя и других.

Доверие к учебным заведениям

В этой стране органы контроля оказывают поддержку школам, а не проверяют и наказывают их. Так что учителя не боятся начальства, а могут позвонить в управление образования и попросить о помощи для реализации собственных идей. По словам Степонавичюса, заведения должны иметь определенный уровень свободы вместе с ответственностью.

Автономия

Экс-чиновник говорит, что установление одинаковых требований ко всем школам негативно влияет на инициативность. Так, с учетом опыта Литвы, удалось выяснить, что чем менее зарегулирован процесс, тем больше инициатив осуществляется по созданию новых учебных заведений. Например, упрощение требований и автономии решило проблему дефицита школ и детских садов. В то же время сокращение малокомплектных школ позволило добавить средства к зарплатам учителей.

"Вопрос автономии – это то, насколько вы позволяете школам самостоятельно регулировать вопросы бюджета, методологии преподавания, способы достижения цели. Значительной свободы не может быть, к сожалению, когда речь идет о зарплатах учителей. Но она может быть в закупке оборудования, распределении средств на обучение для учителей", – объясняет Степонавичюс.

Не только педагогическое образование

По словам бывшего министра образования, хороших учителей не очень много, поэтому в Литве привлекают талантливых специалистов из разных сфер. И у них не обязательно должно быть педагогическое образование, поэтому некоторые могут изменить направление деятельности.

"Когда произошел банковский кризис 2008-2010 годов, в Лондоне уволили тысячи банкиров. Появилась организация, которая занималась именно тем, что помогала тем из них, кому это подходит, переквалифицироваться для работы учителями математики в школе", – объясняет чиновник.

Объединение университетов

В Литве педагогические заведения высшего образования объединили с классическими. Таким образом, современные педагоги имеют подготовку только в университетах, где есть лучшее оборудование и преподаватели. Итак, если студент поступает на исторический факультет, а затем решает стать учителем, то благодаря базе классических вузов будет иметь образовательный маршрут и станет преподавателем определенных предметов.

Повышение квалификации

Повышение квалификации педагогов должно происходить в удобных для них условиях. Учителя должны развиваться и становиться еще лучше, уверяет Степонавичюс.

Внешкольное образование

Литовские дети могут гибко выбирать занятия по душе, а родители получают средства от государства в размере 20 евро (более 800 гривен), которые они могут потратить исключительно на внешкольные занятия. Благодаря этому количество школьников, приобщившихся к кружкам, выросло с 28 до 64%. Более того, учителя получили дополнительный источник заработка.

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