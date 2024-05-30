Дети замыкаются в себе, не развиваются логика и воображение: учительница математики рассказала о вреде гаджетов

Украинская учительница математики Наталья Трепак отмечает, что гаджеты помогают школьникам и учителям общаться, делать обучение динамичным, интересным и современным. Однако чрезмерное использование смартфонов детьми приводит к тому, что они замыкаются в себе, у учеников не развивается логика и воображение, а также ухудшается память. Кроме того, школьникам становится тяжело концентрироваться и исчезает потребность в живом общении.

Педагог говорит, что запретить гаджеты в школе она не имеет права, но ограничить их пользование в учебных заведениях не мешало бы. Об этом Трепак рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Гаджеты помогают нам в работе и обучении, можно быстро иметь в свободном доступе любую информацию, общаться со всеми участниками учебного процесса, делать обучение динамическим, интересным и современным. Но во всем следует сохранять чувство меры. Из-за чрезмерного использования таких устройств у ребенка не развивается логика, воображение, ухудшается память, снижается способность концентрировать внимание, исчезает чувство потребности в живом общении, дети замыкаются в себе и своем виртуальном мире, что, конечно, не лучшим образом потом сказывается на успеваемости в обучении", – делится учительница математики.

Она добавляет, что на некоторых уроках ученики могут пользоваться смартфонами, однако только в учебных целях и не во время диагностических работ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинский клинический психолог назвал причину, почему в школах должны быть запрещены гаджеты.

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