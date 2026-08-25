Детское кафе в немецком детском саду поразило пользователей сети: малыши играют и идут кушать, когда захотят

Украинская мама девочки Елизавета Булгачова рассказала о работе детского кафе в детском саду Германии. Так, мальчики и девочки приходят в учебное заведение с 7 до 9 часов утра и могут позавтракать в кафе, самостоятельно выбрав еду.

В посте в Threads женщина делится, что на столе всегда есть несколько видов хлеба, а также то, с чем его будут есть: масло, паштет, мягкий сыр, салями, молочная колбаса, сыр бри, а также овощи и фрукты. Кроме того, у детей есть выбор из таких напитков, как вода, чай и молоко. Булгачева подчеркнула, что мальчики и девочки играют и могут пойти поесть, когда захотят.

В то же время мама девочки отметила, что воспитатели общаются с детьми на разные темы и объясняют им непонятные вещи. Также женщина рассказала, что стоимость питания составляет 90 евро (почти 5 тысяч гривен), тогда как оплата самого детского сада может быть разной и зависит от зарплаты, которую получают родители.

"Есть вариант, когда город берет на себя оплату, если у родителей невысокий доход или они получают социальную помощь. Если родители получают социальную помощь, за питание в детском саду также будет платить город", — написала Булгачева.

Напомним, что в Германии оплату за детский сад выставляет не учебное заведение, а город. Для этого необходимо подать заявление на расчет оплаты за услуги. Таким образом, чем больше зарабатывают родители, тем больше они будут платить за детский сад, и наоборот. Об этом рассказала украинка Алена, проживающая в Нижней Саксонии. По её словам, вместе с договором, заключённым с детским садом, родители получают и QR-код, который перенаправляет на сайт города.

Там необходимо ввести данные, где указывается количество детей и рабочих часов. В заявлении также необходимо указать номер счета, с которого ежемесячно будут списываться средства. По словам женщины, за детский сад не платят люди, чей доход составляет менее 23 тысяч евро в год (примерно 1 170 000 – 1 175 000 гривен).

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