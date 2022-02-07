Детям просто повезло. На Николаевщине в школе второй раз после ремонта обвалился потолок. Видео

В школе поселка городского типа Березнеговатое Николаевской области в одном из классов обвалился потолок. Ни детей, ни работников заведения в помещении не было, поэтому никто не пострадал.

Это произошло уже второй раз за последние полгода. Оба инцидента – после ремонта, говорится в программе "Объектив. Сегодня" на телеканале "НИС-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Березнеговатской школе уже два года делают ремонт в корпусе для младших классов. Но из-за недофинансирования и постоянных корректировок сметы работы периодически прекращали, затем снова продолжали.

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По словам отца одного из учеников 1А Александра Горбунова, в конце октября 2021 года, когда после ремонта прошло около трех недель, обвалился потолок. Тогда никто не пострадал. В декабре 2021 года потолок восстановили, но инцидент повторился.

"После проведенного ремонта он простоял где-то месяца два, и снова детям просто повезло – их, наверное, ангел-хранитель оберегает. Потому что только ушли на карантин, и вечером снова обвалился потолок", – говорит мужчина.

Родители уже устали писать жалобы. Отправляли письма и в прокуратуру, и в поселковый совет. Но полученные ответы их не устроили – чиновники заявляют, что после ремонта в декабре помещение 1А соответствует техническим и санитарным нормам для учебного процесса.

Подрядчик, выполнявший ремонт потолка, пообещал бесплатно устранить все недостатки. И родители против – требуют вернуть деньги и выбрать другого подрядчика. В заведении снова соберут комиссию, чтобы обсудить ситуацию.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Новой Каховке Херсонской области в школе №10 упал потолок. Инцидент произошел в холле. Никто не пострадал – потолок начал "сыпаться" во время урока. В электронной системе публичных закупок Prozorro есть информация о закупке школой №10 работ по капитальному ремонту вестибюля. Сумма оплаты по договору составила 440 тыс. грн.