Девочка спокойно сидит в ресторане: интернет всколыхнула горячая дискуссия из-за воспитания детей 'без iPad'

В сети возникла жаркая дискуссия вокруг поста, где ребенок послушно сидит в ресторане с тетрадью и разгадывает загадки. В свои 20 месяцев он растет без гаджетов, и мама это считает правильным шагом в воспитании.

Пост о том, как девочка растет "без iPad", пользовательница с никнеймом LJ опубликовала в соцсети X. Такая позиция вызвала дискуссию среди родителей о том, стоит ли полностью запрещать ребенку пользоваться гаджетами, или все-таки в нынешнее время они являются практической и необходимой составляющей для развития.

В чем суть дискуссии

Так, автор поста отмечает, что воспитывать детей без iPad не очень легко, однако считает, что результат стоит усилий, ведь в свои 20 месяцев ребенок теперь "хорошо сидит в ресторанах". На опубликованном фото девочка сидит в заведении за столом, перед ней – бумага с загадками, она тихо себя ведет и не нуждается в гаджетах.

Между родителями в комментариях к посту вспыхнула дискуссия, является ли такой взгляд на воспитание детей правильным, или все же не нужно полностью отказываться от смартфонов.

Одни отмечали развивающую роль традиционных игрушек, а другие утверждали, что в наше время существует давление со стороны сверстников, поэтому использование гаджетов является практическим и необходимым элементом.

Так, в частности, одна пользовательница считает, что такое тихое поведение ребенка связано его темпераментом, а не с наличием планшета.

Кто-то предположил, что родители дадут ребенку планшет не сейчас, а чуть позже. А другие отмечают, что воспитывать ребенка без планшета на самом деле нетрудно и надо просто приложить усилия. Еще некоторые удивились, что воспитание ребенка без гаджетов в таком возрасте не является обычной практикой для всех.

Что говорят эксперты

Издание The times of India опубликовало позицию Американской академии детской и подростковой психиатрии, где говорится о том, что дети в возрасте до 18 месяцев должны пользоваться гаджетами только для связи с родными, например для видеозвонков, когда тех нет в этот момент рядом. Дети от 18 до 24 месяцев могут применять планшет для образовательных целей, однако со взрослыми. При этом отмечается, что гаджеты не нужно использовать для забавы или для избежания историк, ведь это может привести к негативным последствиям в будущем.

