Диплом или аттестат не отображается в Дії: какие могут быть причины и что делать

Министерство образования и науки Украины вместе с Министерством цифровой трансформации объяснили, что делать в случаях, если диплом или аттестат не отражаются и в приложении Дія. В частности, в случае, если документ находится в реестре Единой государственной электронной базы образования, но нет на вебпортале нужно обратиться за обновлением данных в учебное заведение, которое его выдало.

МОН объясняет, что это может произойти из-за разногласий в индивидуальном налоговом номере между Дією и документом об образовании. Также в сообщении образовательного ведомства, размещенного размещенного на официальной странице в Facebook, советуют проверить наличие документа в реестре на сайте ЕГЭБО.

Если в приложении отображается неполная или некорректная информация, то следует обратиться в учебное заведение для его исправления.

В случае неверных данных о дате рождения можно обратиться в образовательное учреждение со сканкопиями документа, удостоверяющего личность или написать на почту государственного предприятия "ИНФОРЕСУРС".

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МОН подчеркнуло, что в Дії не отражаются документы о научных степенях и званиях, информация о выпускниках военных учебных заведений, дипломы о переподготовке до 1 января 206 года, а также документы до 2000 года, изданные полиграфическим способом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нужно сделать, чтобы дипломы к 2000 году появились в Дії.

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