Директор гимназии в Черновцах, где учеников обзывали тупыми и угрожали сдать в детдом, уволилась

Директор гимназии №5 в Черновцах Вера Сопетик написала заявление на увольнение. Предварительно ей объявили выговор за то, что она допустила унижение детей во время воспитательной беседы с полицейской, которая обзывала детей тупыми и угрожала сдать в детдом.

Такое решение Сопетик подтвердила начальница городского управления образования Ирина Ткачук. По ее словам, в настоящее время обязанности руководителя гимназии перешли к заместителю директора по хозяйственной части Марии Белецкой, передает "Суспільне".

"Утром она вышла на работу и написала заявление на увольнение по собственному желанию. Завтра у нее последний рабочий день", – сказала Ткачук.

Известно, что 25 апреля на сессии горсовета депутаты рассмотрели петицию об уходе Сопетик. "За" проголосовали 25 народных избранников, еще восемь не голосовали. Кроме того, увольнения директора требовали родители.

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Сама же Сопетик оспаривала выговор в суде.

Напомним, полицейская, которая обзывала тупыми школьников и угрожала сдать их в детдом, больше не будет работать с детьми. В результате служебного расследования ей назначили дисциплинарное взыскание посредством предупреждения о неполном соответствии службе. По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области Виктора Нечитайло, к дисциплинарной ответственности также привлечены восемь работников, среди которых руководство областного и районного управлений.

В то же время, во время двухнедельной проверки обнаружили, что в учебном заведении непригодно для школьников укрытие. В частности, там нужно заменять сети канализации, о чем не сообщал Сопетик. Ее действия назвали управленческим бездействием и халатностью. Кроме того, согласно проведенному опросу, почти половина учеников указали на пристрастное отношение учителей. Поэтому дети не хотят ходить на уроки. Они считают, что на них оказывалось психологическое давление со стороны директора.

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