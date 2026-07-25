'Директор школы не должен быть удобным для коллектива': в сети разгорелась дискуссия по поводу 'своих' людей у власти

Украинская учительница Виктория Бойчук обратилась за советом к коллегам, рассказав, что ей предложили должность директора школы, где она не знакома с сотрудниками. Педагог сомневается в этом решении, ведь сейчас она работает 14 часов в школе, а также выполняет дополнительную работу с гибким графиком.

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В посте в Facebook Бойчук также добавила, что воспитывает маленьких детей, которым нужно уделять много времени, что позволяет ей работа в качестве педагога. Поэтому учительница обратилась за советом к директорам школ: сможет ли она справиться со всеми вызовами, которые встанут перед ней на новой должности.

"Я учительница, мне 34 года, мне предлагают должность директора в другой школе, где я не знакома с коллегами. Но вот думаю, нужна ли мне эта должность. Сейчас в школе у меня 14 часов, а также есть дополнительная работа со свободным графиком. Как для женщины, считаю, что зарабатываю достаточно. У меня есть маленькие дети школьного возраста. На них уходит много времени, потому что они посещают различные кружки. Сейчас моя работа позволяет мне этим заниматься. Хочу услышать ваше мнение. Сколько времени и сил отнимает у вас эта должность? Смогу ли я справиться со всеми вызовами, которые возникнут?" — написала Бойчук.

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В комментариях пользователи сети не советовали соглашаться на новую должность, ведь ей придется забыть о свободном времени и испытывать лишний стресс вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и уделять внимание детям.

"Не соглашайтесь. Если у вас есть всё, что нужно, и ваши амбиции не требуют лишнего стресса – наслаждайтесь жизнью, детьми, окружающим миром. Живите для себя и для тех, кто вас по-настоящему ценит".

"Забудьте о свободном времени".

В то же время украинский эксперт в области образования Сергей Дятленко в своей публикации обратил внимание на конкурсы на должности директоров школ, которые начинают массово проводиться в общинах. В связи с этим часто поступают жалобы на то, что назначают не "своих" руководителей. Однако, по его словам, руководители учебных заведений не должны быть удобными для коллективов, ведь победитель конкурса определяется комиссией, которую утверждает местный совет (учредитель). И именно ей придется взаимодействовать с директором школы, который будет реализовывать государственную политику. В то время как коллективы нуждаются в удобном руководителе, который бы ничего не менял в учреждении.

"Учредитель является субъектом назначения директора школы, поэтому должен способствовать подбору такого кандидата, который сможет реализовать образовательную политику общины. Коллективу же нужен удобный руководитель, чтобы не было никаких изменений и дополнительных нагрузок, независимо от того, какой сейчас трудовой ритм в учреждении и какие результаты демонстрирует этот коллектив", — написал Дятленко.

Он также добавил, что именно новый руководитель в подавляющем большинстве случаев дает толчок развитию учреждения.

Под постом пользователей сети вызвало возмущение такое мнение эксперта в области образования. Они отмечали, что чаще всего учредители учебных заведений выбирают лояльных к себе директоров школ. В то же время коллектив учителей хочет видеть такого руководителя, который будет жить жизнью учебного заведения, но он не обязательно будет удобным. К тому же смена руководителя школы не всегда приводит к улучшению.

"Главное – чтобы не было никаких изменений. Изменения пугают. И хочется "своего", и чтобы все оставалось как есть, потому что всех это устраивает (на самом деле не всех, а только "близких"). Пусть будет как есть, лишь бы не хуже".

"Директор – это прежде всего менеджер, который должен создать условия для предоставления образовательных услуг учителями. По моим наблюдениям, сейчас это либо подруга главы департамента, либо человек, лояльный к ней. О каком профессионализме может идти речь, если директора работают по пять лет и ничего не знают по своей специальности, при этом не стесняясь говорить об этом родителям".

"Тогда зачем нужен "конкурс", если учредитель является назначающей стороной и способствует подбору кандидата?"

"Коллектив хочет видеть директора, который живет этим учебным заведением. А так называемый учредитель хочет человека, удобного для себя, и ему совершенно все равно, как будет развиваться заведение и какой микроклимат будет в коллективе, и назначает директора без какого-либо конкурса, кого угодно, только бы не из коллектива".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что омбудсмен по вопросам образования призвала возобновить конкурсы на замещение должностей директоров школ.

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