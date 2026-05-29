Директор УЦОКО дала прогноз по возвращению ВНО после войны: есть важный нюанс

После завершения полномасштабной войны в Украине как минимум еще два года будут проводить вступительные экзамены в формате национального мультипредметного теста. В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) не видят возможности быстрого возвращения к классическому формату внешнего независимого оценивания.

Видео дня

Об этом рассказала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в программе Укринформа "Є Розмова". По ее словам, такое условие объясняется тем, что тестирование проводится не только в Украине, но и за рубежом – в более чем 30 странах мира.

"Я убеждена, что первый год или два мы не будем иметь абсолютно всех поступающих, которые вернутся в Украину, кто-то еще будет находиться в стадии поступательного переезда. И мне кажется, что мы будем также обеспечить и им возможность поступить в украинские университеты", – сказала Вакуленко.

Она также добавила, что другие страны вряд ли будут готовы к проведению многодневного полноценного ВНО у себя.

"Что такое проведение оцениваний в Украине и за рубежом? Это синхронизация наших графиков, это подобные условия прохождения оценивания, это использование мощностей международных коллег для создания временных экзаменационных центров. И вряд ли коллеги будут готовы для развертывания полноценной системы внешних независимых оцениваний у себя", – отметила директор УЦОКО.

Напомним, в Украине могут отменить государственную итоговую аттестацию в 2027 году. Это будет касаться учеников, которые будут завершать каждый уровень полного общего среднего образования – 4, 9 и 11 классы.

В то же время измениться могут и правила поступления в учреждения высшего образования, которые хотят сделать более понятными и упрощенными для абитуриентов. Соответствующие условия предусматриваются законопроектом №15254, который зарегистрирован в парламенте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине хотят сократить НМТ до трех предметов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!