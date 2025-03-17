Директор УЦОКО о неутешительных результатах PISA-2022: не стоит сравнивать Украину со странами, где нет войны

Результаты исследования PISA-2022 показали, что украинские школьники действительно имеют образовательные потери за прошлые годы. Однако, прежде всего, это связано с войной, которая длится уже более трех лет, и сравнивать знания украинских школьников со школьниками тех государств, где нет войны, неуместно.

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Об этом сказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в подкасте на Youtube-канале НУШ. По ее словам, среди основных факторов, влияющих на неутешительные результаты PISA-2022 – это, в частности, многочасовые воздушные тревоги.

"Исследования PISA на самом деле мы проводим не для того, чтобы получить какие-то результаты в рейтинге по большой международной школе. Мы проводим это исследование для того, чтобы узнать, что именно умеют или не умеют ученики, какие компетентности у них сформированы. Зачем таргетировать на то, чтобы сейчас запрыгнуть в топ-50, как было, например, когда мы в первый год проводили оценивание. Сравнивать себя со странами, где нет войны, или которые являются городами (в рейтинге представлены не только страны, но и экономики)? Когда Макао или Сингапур есть в этом рейтинге, что значит, что я не достигаю каких-либо результатов по сравнению с ними? Что я не Макао и не Сингапур", – отметила Вакуленко.

В то же время она добавила, что у Грузии или Молдовы, где нет войны, результаты ниже, чем у Украины, где четвертый год продолжается российское полномасштабное вторжение.

"Такие исследования, как PISA, это прежде всего важный сбор данных. Сейчас это исследование, в частности, выполняет функцию коммуникации с международными партнерами относительно того, что происходит в Украине. Мы часто говорим об инфраструктуре и о разрушении учебных заведений, но мало говорим о том, что произойдет с нашей рабочей силой, если мы будем так двигаться. И это значительно более глубокие разрушения, чем со зданиями. Безусловно, страшно то, что Россия делает с нашими учебными заведениями, но образовательные потери – это не то, что можно будет отстроить через несколько лет, даже если будет финансирование", – добавила педагог.

Напомним, согласно выводам PISA-22, 58% украинских учеников достигли базового уровня математической грамотности, 59% – читательской и 66% – естественнонаучной.

Как сообщал OBOZ.UA, преподаватель информатики Людмила Булыгина считает, что к образовательным потерям в школах привело не только дистанционное обучение. Хотя исследование PISA 2022 и показало потери, причина в этом не одна – объективно оценить невозможно, поскольку образовательные потери в Украине не измеряли 10 лет.

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