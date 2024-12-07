'Жизнь не улучшается во время войны, почему образование должно?' Преподаватель информатики объяснила низкие результаты PISA-2022

Преподаватель информатики Людмила Булыгина считает, что к образовательным потерям в школах привело не только дистанционное обучение. Хотя исследование PISA 2022 и показало потери, причина этого не одна – объективно оценить невозможно, поскольку образовательные потери в Украине не измеряли 10 лет.

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В интервью СМИ она отметила, что образование в Украине, скорее всего, не улучшится, пока не завершится война. У преподавателей порой также исчезают внутренние ресурсы и это стоит учитывать.

"Сейчас учителя часто имеют минимальные (внутренние) ресурсы, а еще нужно обучать детей. Поэтому и результаты последних глобально не могут улучшиться, пока война не закончится", – сказала она.

Наша жизнь не улучшается во время войны, почему образование должно? Оно становится более адаптированным. В то же время эти вызовы в определенной степени делают образование лучше, но речь идет не о результате, а о том, как меняется процесс и подходы", – отметила Булыгина.

Что касается образовательных результатов, то, считает преподаватель, оценками их определить невозможно.

Также педагог считает, что преподавать информатику стоит только в дистанционном формате.

"В контексте информатики: знаю, что мое мнение никому не понравится, но информатику надо преподавать только дистанционно. Она для этого создана. И чем активнее мы будем переводить преподавание информатики в онлайн, тем больше она будет помогать другим предметам, которые преподаются дистанционно", – добавила она.

Однако базовые предметы, такие как математика, физика, химия, где нужно показывать опыты, делать эксперименты, готовиться к НМТ, лучше проводить в классе, а не онлайн.

Как сообщал OBOZ.UA, Булыгина считает, что выпускники при поступлении в вуз часто выбирают "кота в мешке", не понимая, что ждет их в профессии. Украине следует переосмыслить подход к высшему образованию и адаптировать его к современным требованиям.

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