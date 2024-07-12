Дистанционное обучение для детей-ВПЛ отменять не будут: что известно

Украинские дети из семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) смогут учиться дистанционно в родных школах. Приказ, изменявший эту форму получения образования отозван из рассмотрения.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Козырь на официальной странице в Facebook. Он отметил, что для того, чтобы возвращать детей в офлайн школы, нужно максимально учесть все потребности школьников и педагогов. По словам чиновника, будет создана группа, которая будет работать над созданием принципиально нового приказа.

"Приказ №850 Министерства образования и науки Украины отозван! Понятно, что нам все равно нужно возвращать детей в оффлайн школ и разрабатывать качественное онлайн образование, но эти шаги должны быть максимально просчитаны, с учетом всех потребностей учеников как с временно оккупированных территорий, так и учеников из зоны боевых действий и ВПЛ. Над этим будем работать вместе с коллегами, которые также присоединятся к рабочей группе по разработке принципиально нового приказа", – написал Козырь.

Однако в комментариях к сообщению педагоги изложили документ, согласно которому приказ до сих пор находится на рассмотрении в Министерстве юстиции.

Юрист Андрей Черных дал несколько предположений, как могут дальше развиваться события и заметил, что нужно ожидать, какое решение примет Министерство образования и науки. В частности, правовед написал, что Приказ может быть доработан или повторно его отзыв, после чего создание рабочей группы и написание новой редакции документа.

В то же время, может быть создана рабочая группа с заинтересованных сторон, которая в течение двух месяцев наработает принятый приказ без нарушения норм Конституций и законов.

Также предварительно Министерство образования и науки на официальном сайте предоставило разъяснения по Приказу. В частности, в тексте сообщается, что соответствующим документом дистанционное образование не отменяется, а наоборот улучшается, учитывая все вызовы и потребности. В частности, в учебных заведениях планируется построить укрытие, чтобы школьники, которые учатся онлайн, смогли получать образование очно.

Для учеников-ВПЛ и тех, которые находятся за границей, необходима социализация и отсутствие дополнительной нагрузки. Поэтому важно, чтобы они учились в школах по месту своего пребывания.

В то же время, дети с временно оккупированных территорий должны сохранять связь с украинской системой образования, поэтому для них будет работать индивидуальный план. Ведь такие школьники не смогут одновременно посещать онлайн-уроки по одинаковому расписанию.

"Наша задача – для всех этих категорий детей предложить образование, которое отвечает их потребностям и условиям, в которых они находятся. Поэтому все образовательные политики будут направлены именно на это. Мы понимаем, что дистанционное образование останется одной из форм обучения, поэтому еще одна наша цель — внедрение качественного дистанционного образования, которое отвечает потребностям каждой категории учеников: дети на ТОТ, дети за границей и дети, не имеющие доступа к очному образованию, не может быть долгосрочной стратегией для государства", – говорится в сообщении.

Напомним, первыми забили тревогу общественные организации. Правозащитники привели аргументы, согласно которым изменения приведут к увольнению около 10 тысяч работников образования, работающих в перемещенных школах и на ВОТ. Кроме того, если ученики пойдут в школы по месту нахождения, то их родные учебные заведения будут вынуждены закрыться.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что петиция об отмене дистанционного образования для детей-ВПЛ за два дня собрала 25 тысяч голосов.

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