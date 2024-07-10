Петиция об отмене дистанционного образования для детей-ВПЛ за два дня собрала 25 тысяч голосов. Что дальше

Петиция об отмене дистанционного образования для детей-внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за двое суток набрала 25 тысяч голосов. В обращении, которое появилось на сайте Кабинета министров, указано, что проект приказа об изменении подходов к обеспечению учебного процесса во время военного положения содержит неравные и дискриминационные условия для получения образования школьниками-ВПЛ.

Документ появился 8 июля на официальном сайте правительства. Так как обращение набрало необходимое количество подписей, далее его должен рассмотреть Кабмин и дать ответ украинцам.

"Порядок содержит многочисленные нарушения Конституции Украины и других Законов Украины: ст. 1, 8, 21, 53 Конституции Украины, ст. 55 Закона Украины "Об образовании", ст. 4, 12, Закон Украины "О полном общем среднем образовании". Порядок вводит неравные, дискриминационные условия для получения образования и антиконституционные ограничения прав детей со статусом ВПЛ на образование", – говорится в тексте петиции.

Напомним, МОН планирует отменить дистанционное обучение для детей-ВПЛ в их родных школах, обязав учеников посещать учебные заведения по новому месту жительства. Соответствующие коррективы содержит проект приказа об изменении подходов к обеспечению учебного процесса во время военного положения.

В то же время документ предусматривает, что дети, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), смогут продолжить обучение в украинских школах по индивидуальной форме вместо дистанционной. По мнению правозащитников, такие изменения приведут к увольнению около 10 тысяч работников образования, работающих в перемещенных школах и ТОТ. В то же время, если ученики пойдут в школы по месту нахождения, то их родные учебные заведения будут вынуждены закрыться.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Лисовой объяснил, почему очень важно, чтобы дети ВПЛ учились в школах тех регионов, куда они переехали.

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