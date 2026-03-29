'Для чего на физкультуре мы делали 'Рівняйсь – струнко' и 'Кроком руш'? Вопрос украинки вызвал ностальгию в сети

Украинка подняла в сети дискуссионный вопрос о проведении урока физкультуры. Она спросила, для чего ученики в школе выполняли приказы "равняйсь – смирно" и "шагом марш".

Об этом пользовательница под именем Анастасия написала в соцсети Threads. Своим постом она вызвала много воспоминаний у других украинцев, которые выдвигали предположения, для чего дается такое задание и какое оно имеет отношение к физическому воспитанию.

Автор поста даже предположила, не было ли это порой для будущей военной подготовки. И интересуется, нужны ли эти навыки сейчас в жизни.

Некоторые из комментаторов отмечают, что это стандартный план урока физкультуры, ведь такие команды – это элемент гимнастики, которая является одной из тем на уроке физического воспитания. В частности, такие упражнения развивают внимательность, командный дух, тренируют координацию, сосредотачивают внимание и вообще улучшают дисциплину.

