'Можно ли по физкультуре онлайн получить только 8 баллов?' Мама школьника-спортсмена из Харькова записала видео с криком души

Мама украинского школьника опубликовала видео, где выразила свое возмущение оценкой ее ребенка по физкультуре. По ее словам, парень занимается профессиональным спортом, но имеет по этому предмету 8 баллов, к тому же занятия ведутся онлайн.

Мысли по этому поводу она опубликовала в соцсети TikTok. Женщина спрашивает, нормально ли ставить такую низкую оценку ученику, если он спортсмен и много времени уделяет занятиям во внеурочное время.

В чем суть проблемы

Женщина отмечает, что ее сын занимается тхэквондо, постоянно участвует в соревнованиях и привозит оттуда награды.

"Мы ездим на соревнования, привозим оттуда медали для школы. Серебряный призер чемпионата Украины, мы едем на чемпионат Украины на следующей неделе. Много первых мест. Когда он на соревнованиях, проводит 12 часов в зале, может быть за день четыре боя", – рассказывает мама школьника.

Также добавляет, что ее сын занимается спортом семь раз в неделю, каждый день ходит на занятия.

Впрочем, предполагает, что такая оценка возможна из-за того, что на уроке парень может быть не очень активен.

Поэтому мама спрашивает, что должен делать ребенок, чтобы получить по физкультуре 12 баллов, учитывая, что уроки проводятся онлайн.

Что думают об этой ситуации другие

Мнения в комментариях по поводу этой ситуации разделились. Некоторые поддержали автора видео, отмечая, что ученикам, которые занимаются спортом, автоматически должны ставить хорошие оценки по физкультуре.

Однако большинство пользователей не согласны с такой позицией и уверены, что на уроке учитель ставит оценку за определенный вид работы, выполненной учеником, а не за достижения во внеурочное время. И поэтому ребенка должны оценивать наравне с другими. Также отмечают, что физкультура – это не только активность, но и теоретические знания и задачи, которые также нужно выполнять.

