Вопросов больше, чем ответов: украинский учитель по пунктам объяснил, что не так с новой схемой оценки в НУШ

Украинский педагог Григорий Громко развенчал мифы о новой системе оценки школьников 5-9 классов, предусмотренной приказом МОН 1093, которую ранее раскрывали учителя и родители. Он отметил, что основная проблема состоит в том, что трактовать новые правила нужно в соответствии с ежедневной практикой учителей в школах.

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Кроме того, рекомендации должны быть написаны так, чтобы давать ответы на все возможные вопросы, а не вызывать десятки новых, написал Громко в Facebook. Сейчас же приказ на первый взгляд усложняет жизнь педагогов, но на самом деле "все не так страшно и плохо" и приказ 1093 "ничего нового не предлагает".

В чем суть новой схемы оценивания, которую предложили в МОН:

– семестровое оценивание осуществляют по группам результатов по каждому учебному предмету. Далее эти оценки следует трансформировать в одну итоговую оценку.

– Например, при оценке по истории Украины учитель ориентируется на три группы результатов и в конце семестра выставляет четыре оценки: три за каждую группу результатов и общую на основе оценивания групп результатов.

Группы результатов по математике:

ученик исследует ситуации и создает математические модели;

решает математические задачи;

интерпретирует и критически анализирует результаты.

Пример групп результатов в гражданско-исторической образовательной отрасли:

ученик ориентируется в историческом времени и пространстве, выявляет взаимосвязи событий и явлений;

работает с информацией исторического и обществоведческого содержания;

проявляет способность к сотрудничеству, терпимость, гражданскую позицию.

Украинцы сочли такую схему слишком сложной, они призвали ведомство спросить, как лучше у учителей-практиков.

Громко объяснил, что мировая педагогическая практика, и украинская в том числе, давно пришла к выводу, что на самом деле существует два вида оценивания – текущее формовочное (оценка процесса), и итоговое (оценка результата, и именно это ключевое в понимании).

Результат является следствием процесса, в частности, процесса формирования учебных компетентностей по каждой образовательной отрасли. Компетенность – это умение использовать приобретенные знания и навыки. Они совмещают базовые знания, фактические навыки и умение их практически применять.

"На уроках мы не формируем "группы результатов" – мы учим работать с информацией, формируем знания, развиваем умение использовать знания и навыки для решения практических задач и проблем. Результаты (группы результатов) – это итог образовательного процесса, который не является одномоментным и имеет достаточную продолжительность. Вывод – мы не можем оценивать "группы результатов" на каждом уроке, ведь для их формирования. требуется более или менее длительный учебный период, в течение которого будут формироваться соответствующие знательные, ценностные и другие составляющие компетентностей", – отметил педагог.

По его словам, во время итогового оценивания возможны разные ситуации:

можно проводить оценивание в конце семестра по всем группам результатов;

в конце отдельной темы (тематическая оценка по группам результатов);

после изучения нескольких тем;

при изучении темы/раздела, причем в последних трех случаях могут оцениваться отдельные группы результатов.

Обязательно ли проводить отдельные письменные работы для итоговой оценки? Желательно, но это не является абсолютной догмой – для некоторых школьных предметов итоговая оценка может быть проведена по результатам "Дневника наблюдений" учителя. Другой случай – итоговое оценивание выполненного учеником учебного проекта.

Громко также подчеркнул, что никто не критикует общие критерии оценки. Это всего лишь соответствие результатов оценкам 12-й системы. Больше всего нареканий на несоответствие количества групп результатов в Госстандарте, отраслевых критериях и Свидетельстве достижений:

в Госстандарте гражданская и историческая образовательная отрасль имеет 6 групп результатов, в приложении к приказу 1093 и свидетельству – 3 группы;

в Госстандарте и отраслевых критериях по иностранному языку – 3 гриппа результатов, в Свидетельстве – 4 группы;

естественная и математическая образовательные отрасли в ГОСТе имеют по 4 группы результатов, в приложении к приказу 1093 и Свидетельстве – 3 группы.

Кроме того, есть сетования по формулированию групп результатов в социальной и здоровьесберегающей отрасли – должно быть "выявляет", "использует", "осознает", а не общие термины.

"Любые рекомендации должны быть написаны так, чтобы они давали ответы на все возможные вопросы, а не вызывали десятки новых. Всех вышеназванных проблем, в том числе и с коммуникацией, можно было бы избежать, если вернуться к практике общественного обсуждения нормативных документов МОН. И напоследок – по окончании войны следует вернуться в ГНА и ежегодные экзамены в каждом классе, начиная с четвертого, по задачам, подготовленным не учителями, а УЦЯО – мы должны знать более объективную ситуацию в нашем образовании", – подчеркнул педагог.

Как сообщал OBOZ.UA, учеников 5-9 классов будут оценивать по новым критериям, имеющим четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов. В сумме школьники могут получить 12. Кроме того, школы могут воспользоваться собственной системой.

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