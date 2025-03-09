Для развития критического мышления среди учеников: еще одна страна Европы введет ИИ в школьную программу

Эстония ввела в образование учеников старших классов обучение навыкам искусственного интеллекта. Президент страны Алар Карис подчеркнул, что такая инициатива связана не со стремлением заменить учителей, а развить у школьников критическое мышление и научить навыкам работы с ИИ.

Видео дня

Об этом говорится в материале Financial Times. Отмечается, что инициатива AI Leap опирается на публичную цифровую инфраструктуру государства, созданную за последние 30 лет, и его мощную образовательную культуру.

Новая программа будет введена в школы с 1 сентября 2025 года, а с 2026 года планируется распространить ее на профессионально-технические учреждения. Проект реализуется в сотрудничестве с OpenAI и Anthropic и охватит 20 тысяч старшеклассников и 3 тысяч учителей.

Представитель Anthropic Нирава Кингсленда отмечает, что Эстония создает модель, которую могут использовать и другие страны. Он отметил, что инициатива AI Leap улучшит условия труда учителей и обеспечит учеников современным образованием.

Министр образования Кристина Каллас заявила, что школам необходимо внедрять инновации с учетом возможности ИИ. Она добавила, что особое внимание будет уделено школам в малообеспеченных общинах и при необходимости школьникам будут давать бесплатные компьютеры.

Начальный бюджет AI Leap составляет 3,2 млн евро, а в следующем году он увеличится до 6 млн евро. Инициативу поддерживают предприниматели.

Отметим, что подобную инициативу обязательных курсов по изучению ИИ в школах недавно ввели во Франции. Преподается предмет онлайн для учеников средней школы и детей, которые учатся в колледжах во 2-м и 4-м классах* (8-10 украинских).

Как сообщал OBOZ.UA, учитель из Киева Ольга Яблонская удивила шестиклассников, попытавшись предсказать, кем станут дети через 15 лет, с помощью ИИ. Каждому ученику была подобрана профессия, с которой он может связать свое будущее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!