'Добропорядочность начинается в кабинете директора, а не в ВР или МОН': Ликарчук поднял важную тему плагиата в школах

Бывший глава украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук привлек внимание к теме плагиата и добропорядочности в школах. В частности, педагог подчеркнул, что эти составляющие начинаются не с Верховной Рады или Министерства образования и науки, а с директора заведения и учителя.

В заметке в Facebook он отмечает, что некоторые школы не способны быть честными. В то же время дети видят разницу между тем, что делают учебные заведения и тем, что рассказывает администрация. Поэтому, если школьникам наглядно показывают, что плагиат – это преступление, однако директор видит в нем эффективность, то нечему удивляться, если в обществе появляются "дешевые копии и дорогие имитации".

"Добропорядочность начинается не в Верховной Раде и не в МОН. Она начинается в кабинете директора лицея, который или уважает чужой труд – или нет. А потом – с учителя. Мне всегда интересно, почему школы, которые учат детей быть ответственными, сами так легко становятся безответственными? И как лицей, который не способен быть честным в мелочах, собирается воспитывать будущих граждан? Дети же не глупые. Они прекрасно видят разницу между тем, что школа говорит и что школа делает. И если мы вкладываем в голову ученику, что плагиат – это преступление, но директор убежден, что плагиат – это "эффективный менеджмент", то не удивляемся потом обществу дешевых копий и дорогих имитаций", – написал образовательный эксперт.

Он отмечает, что вопрос плагиата касается и учителей, которые на уроках подчеркивают детям академическую добродетель, однако после этого начинают списывать планы уроков, сценарии и отчеты, впоследствии выдавая их за свои.

Такое мнение Ликарчук высказал увидев рекламу двух разных учреждений среднего общего образования, которые имели одинаковые плакаты. В частности, речь идет о гимназии имени Митрополита Андрея Шептицкого и лицее "Европейское образование". Однако, по словам педагога, проблема возникает не только в плагиате, но и в реакции на него. А ее практически нет, ведь когда "ловят" на краже, начинается защита "чести и репутации заведения". Поэтому возникает вопрос, чего стоят красивые лозунги вроде "европейские ценности", "академическая добропорядочность" или "культура профильной школы", если за кулисами происходит банальное копирование.

Педагог также указал и на проблему самого объявления, где написано, что в учебном заведении "дети учат то, что им нравится вместе с единомышленниками, где комфортно выражать свое мнение". По его словам, это напоминает не образование, а рекламный буклет для "инкубатора инфантилов". Ведь, нравится детям скролить соцсети, а любовь к науке в 15 лет сама по себе не появляется. Потому что знания 6 это не о том, что нравится, а то – что нужно.

Кроме того, в жизни люди не работают с единомышленниками, а сталкиваются с неудобными и конфликтными, поэтому подобный лозунг напоминает секту комфорта, а не социализацию. Кроме того, школа должна выступать тренажером для жизни, а не создавать условия, где комфортно выражать свое мнение. Ведь в реальной жизни многие специалисты не высказывают мнение там, где комфортно, а часто делают это там, где страшно, больно и некомфортно.

"Где комфортно выражать собственное мнение" – вот это и есть новая религия современного псевдо-образования: комфорт превыше всего. Простите, но военный, хирург, инженер, диспетчер ПВО, командир роты не высказывают мнение там, где комфортно. Они делают то, что нужно, часто там, где страшно, больно и некомфортно. Потому что если бы их учили действовать только там, где комфортно, то Украины уже не было бы", – отмечает Ликарчук.

Несмотря на подобные лозунги в школе подменяются понятия. Так, знания меняются на предпочтения, труд на комфорт, коллектив на единомышленников, усилия на любопытство, а ответственность на собственное мнение. Все это напоминает сервис для клиентов, а не европейское образование, что приводит к тому, что школьники не могут овладеть собой, принять ограничения или подчиниться дисциплине.

