Догадаться трудно: что означает диалектное слово 'бритванка'

Если кто-то скажет вам, что диалектные слова портят и засоряют украинский язык, не верьте. Именно в диалектизмах кроется весомая доля лексического богатства, а их изучение может стать интересным хобби.

Именно поэтому OBOZ.UA решил рассказать вам об интересном существительном, которое можно встретить у носителей галицкого диалекта. А если точнее, то львовского говора. Придя в гости вы можете услышать от хозяйки слово "бритванка". Разбираемся, что оно означает.

"Словарь лексикона львовского: серьезно и в шутку" толкует это слово так: металлический лист для выпекания. Также в западных областях можно услышать вариант "бляха". А литературным синонимом здесь будет "деко".

Этимологически слово "бритванка" выводят из немецкого языка и связывают с существительным Brátpfanne, которое означает железную или чугунную сковородку и, в свою очередь, происходит от глагола braten – жарить. В украинский язык это существительное попало при посредничестве польского, где, очевидно, получило суффикс -ка.

Кстати, от галицких хозяек можно услышать также слово "залізко". Логика может подсказать, что также речь идет о каком-то железном предмете, вероятно, о том же деко, то есть протвине. Но нет, "залізком" в Галичине называют утюг.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "чичері" из популярной украинской песни о Маричке. Этот диалектизм тоже пришел с запада.

