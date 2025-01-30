Должен ли учитель вести классный журнал и чем грозит отказ это делать

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины школы могут вести электронные журналы вместо бумажных. Требование заполнять оба варианта документа является необоснованным и неэффективным способом ведения деловой документации, что противоречит законодательству.

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Однако учителя обязаны вести классный журнал любого формата, а отказ от этого является нарушением трудовой дисциплины. На этом отмечает юрист Лилия Орел в Facebook. За нарушение этой нормы к педагогу может применяться дисциплинарное взыскание.

По словам эксперта, ведение журнала осуществляется классным руководителем и учителями, и они несут личную ответственность за своевременность, состояние и достоверность записей. В то же время руководитель школы или его заместитель может осуществлять проверку состояния ведения журнала не менее 4 раз в год.

"В соответствии с Инструкцией по ведению классного журнала учащихся 5-11(12)-х классов общеобразовательных учебных заведений утвержденной Приказом МОН 03.06.2008 N 496 Классный журнал (далее – журнал) – это обязательный документ общеобразовательного учебного заведения, в котором фиксируются результаты учебных достижений учащихся, посещение ими занятий, состояние выполнения учебных программ и т.д.", – говорится в сообщении.

Напомним, заведения образования могут создавать документы временного срока хранения только в электронной форме при наличии соответствующего технического обеспечения с учетом требований законодательства Украины и Инструкции по делопроизводству в школах. В случае необходимости электронный журнал и другие документы генерируются средствами образовательных информационных систем (ОИС) в форме электронного документа путем выгрузки данных в форматах pdf, csv, xlsx или другом считываемом формате по выбору лица, сделавшего в систему запрос по выгрузке.

Требование распечатывать электронные классные журналы для хранения, особенно средствами учителей, а также вести два журнала – электронный и бумажный одновременно – является необоснованным и неэффективным способом ведения деловой документации, что противоречит законодательству.

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