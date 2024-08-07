Должны ли учителя распечатывать электронные журналы или вести параллельно бумажные: разъяснение юриста

Учреждения образования могут создавать документы временного срока хранения только в электронной форме при наличии соответствующего технического обеспечения с учетом требований законодательства Украины и Инструкции по делопроизводству в школах. На этом отмечает юрист и научный сотрудник аналитического центра "ОбразованиеАналитика" университета Гринченко Владимир Божинский.

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По словам специалиста, учебные заведения могут вести электронные журналы вместо бумажных, а также другие документы учебного заведения в электронной форме. Об этом рассказал в интервью Новой украинской школе.

"Согласно пункту 5 Инструкции по делопроизводству в учреждениях общего среднего образования, учреждения могут создавать документы временного (до 10 лет включительно) срока хранения только в электронной форме при наличии соответствующего технического обеспечения с учетом требований законодательства Украины и этой Инструкции", – объясняет эксперт.

По его словам, в случае необходимости электронный журнал и другие документы генерируются средствами образовательных информационных систем (ОИС) в форме электронного документа путем выгрузки данных в форматах pdf, csv, xlsx или другом считываемом формате по выбору лица, сделавшего в систему запрос по выгрузке.

Юрист отмечает, что требование распечатывать электронные классные журналы для хранения, особенно на средства учителей, а также вести два журнала – электронный и бумажный одновременно – является необоснованным и неэффективным способом ведения деловой документации, что противоречит законодательству.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что заслуженный учитель Украины назвал электронные журналы серьезным вызовом для педагогов в 2024-2025 учебном году.

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