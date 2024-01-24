Дополнительные отгулы, отпуска и премии: директор Каменского лицея поделился секретом, как удержать связь с учениками за границей

Директор знаменитого Каменского лицея Андрей Олийнык, который ввел танцевальные минутки в учебном заведении и открыл свои двери для учеников и родителей, рассказал, как ему удалось мотивировать учителей продолжать обучать школьников, выехавших за границу. По его словам, когда есть возможность, он всегда поддерживает педагогов дополнительными отгулами, больничными, отпусками и премиями.

Руководитель учебного заведения поделился в интервью LIGA.net, что сейчас более 70 детей находятся на экстернатной или семейной форме обучения. Школьники могут в любое удобное время подключаться к онлайн-урокам, задать вопрос или прослушать необходимый материал.

Олейник отмечает, что учителя стараются всегда быть в связи с учениками. По его словам, система работает благодаря человечности, ведь обучение в нынешних условиях требует определенных вызовов.

Однако руководитель лицея говорит, что, имея желание, можно со всем справиться.

"Учитель – это не только о деньгах, а часто вообще не о деньгах. Мы понимаем, что это наши дети, хотим, чтобы они вернулись, и наша задача – поддерживать эту мотивацию", – отмечает Олийнык.

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