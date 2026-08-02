Духи "на розпив" или "на розлив"? Правильный ответ знают не все

Украинских любителей парфюмерии шокировала новость о возможном запрете в нашей стране практики продажи ароматов "на розпив". Или все-таки "на розлив"? Кажется, так будет правильнее, с точки зрения украинского языка. Не так ли?

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На самом деле, оба термина существуют параллельно и имеют совершенно разное значение. Подробнее разницу объяснил в TikTok парфюмер Стас Борода. С процессом питья как таковым они, само собой, не связаны.

Как пояснил Борода, термин "розпив" означает переливание оригинального фирменного аромата из большого стеклянного флакона в маленькие – тоже стеклянные. Это слово относится к сленгу "парфзахоплених" – то есть любителей парфюмерии. Такое самоназвание, кстати, тоже является проявлением этого же сленга. А маленькую стеклянную колбочку или баночку с духами у них принято называть "відливантом".

И это не единственный сленговый термин, связанный с глаголом "пити", который используется в среде любителей парфюмерии. Например, процесс использования духов часто называют "питтям". Если вы услышите от парфюмерного энтузиаста: "Я випила уже два флакони цього аромату", не пугайтесь — речь идет о том, что человек их использовал.

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Также вам могут показать флакон, в котором ароматной жидкости осталось на самом дне, и сказать: "Дивись, скільки я випив за пів року". Это означает, что человеку аромат так понравился, что он использовал его очень много.

И это ещё не все интересные сленговые выражения из словаря любителя парфюмерии. Вы, наверное, уже заметили, что аромат "носять" – точно как часть гардероба. Поэтому, если вы хотите спросить, какими духами воспользовался человек, и сделать это как профессионал, скажите: "В чому ти сьогодні?". И не говорите "приємно пахне" — на парфюмерном сленге правильно говорить "аромат чудово звучить". А если вам хочется познакомиться с ароматом поближе, это называется глаголом "слухати", а не "нюхати" – "Можна послухати твої парфуми поближче?" Соответственно, запахи цветов, фруктов и других ингредиентов аромата называют "нотами".

А как тогда быть с духами "на розлив"? Борода объясняет, что это копии или подделки фирменных ароматов, которые привозят в большой таре и разливают в что угодно – хоть в стекло, хоть в пластик, хоть в металл. "Разница в том, что подделка, копия, даже если она содержит очень высокую концентрацию эфирных масел, вы все равно не почувствуете тот шлейф, ту стойкость и ту насыщенность самих нот, которая должна быть в оригинальной парфюмерии", – рассказал парфюмер.

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