'Два-три раза в неделю': лучший учитель Украины-2021 сказал, как эффективно подготовиться к НМТ

Учитель украинского языка Артур Пройдаков, который стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine-2021, посоветовал одиннадцатиклассникам уже начинать подготовку к Национальному мультипредметному тесту. Готовиться к НМТ следует несколько раз в неделю.

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Эта подготовка должна быть систематической. Об этом Пройдаков сказал в интервью 24 каналу.

"Систематическая, стабильная подготовка. Начать ее можно уже как тренировки в спортзале: два – три раза в неделю. Оставлять определенное время, садиться и прорабатывать материал", – сказал педагог.

Также он советует готовиться по определенной программе и выполнять больше тестовых заданий, чтобы понимать их структуру. Учителей он призвал на уроках повторять материалы для подготовки к НМТ.

"Второй совет: больше практики, выполнение тестов. Изучайте их структуру. Есть определенное количество вопросов, которые точно не будут менять. Есть определенная программа, по которой нужно готовиться, чтобы понимать, какие вопросы будут и с чем вы будете иметь дело на тестировании. Ресурсов для подготовки сейчас очень много", – сказал Пройдаков.

Что касается самого НМТ, то, как отметил педагог, его уровень не будет усложняться – по-прежнему нужно только выполнять тесты, без написания произведений и открытых вопросов. Однако подготовка должна быть систематической.

"То есть ничего экстраординарного нет, но надо систематически готовиться. При этом следует учитывать влияние образовательных потерь, ведь сейчас в одном классе могут учиться дети с разным опытом. Не все имеют одинаковый уровень знаний из-за выезда за границу, блекаутов и т.д. Все же индивидуально ребенок может отследить свой прогресс и регресс и работать с этим", – добавил он.

Напомним, что парламент принял проект закона № 12053, предусматривающий, что выпускники в 2025 году будут сдавать НМТ по четырем предметам. Среди них три обязательных – украинский язык, математика и история Украины. Еще один школьники смогут выбрать из иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

Как сообщал OBOZ.UA, НМТ по истории Украины в 2025 году будет содержать задания за весь школьный курс.

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