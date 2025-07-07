Две воспитательницы на шесть младенцев, а мамы приносят грудное молоко или смесь: как работают ясли в Польше

В Польше мамы могут выйти на работу еще до того, как ребенку исполняется один год. По закону женщина имеет 20 обязательных недель декретного отпуска, а дальше может или продолжить его по необходимости, или нет.

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В стране достаточное количество яслей, чтобы все желающие мамы могли устроить в такую группу ребенка с шести месяцев. Если малыш на грудном вскармливании или употребляет смесь – родители приносят нужное количество порций пищи с собой. Об этом "Вчися.Медиа" рассказала украинка Анна Балог, которая выехала в Польшу с началом полномасштабной войны и работает там в таких яслях.

По словам Балог, ясельные группы в Польше небольшие – на двух воспитательниц может быть до шести малышей.

"Для таких малышей мамы готовят еду заранее. Когда ребенок чувствует себя голодным и сигнализирует об этом, ему устраивают перекус. Для этого есть специальная термосумка, а в холодильнике – место для бутылочек с молоком или смесями", – рассказывает женщина и добавляет, что старшие детки обычно питаются трижды: завтраком, который приносят с собой, обедом (преимущественно из ресторана) и полдником.

Также она рассказала, что с детьми в яслях занимаются, но конкретных задач на день у воспитателей нет. А для прогулок у воспитательниц есть специальные коляски. Одна конструкция предусматривает места для шести детей: кресла расположены по два в ряд друг за другом.

"Занятий немного, они не обременяют, а наоборот, заинтересовывают к познанию", – рассказывает она и говорит, что нагрузка на воспитателя совсем не такая, как в Украине – здесь не надо составлять календарных планов и заполнять журналы.

Напомним, что в Украине вступил в действие закон, разрешающий создавать ясельные группы с детьми с трех месяцев. О том, как будут работать детсады для младенцев, читайте в материале OBOZ.UA

Ранее OBOZ.UA писал о том, как работают детские сады в Бельгии. Здесь малышей в детсад можно отдавать с 2,5 месяцев, а после 2,5 лет дети переходят в "школу для малышей", где у них уже отсутствует дневной сон, ведь они начинают готовиться к следующему этапу обучения.

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