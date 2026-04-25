Двоечники имеют больше шансов стать успешными в жизни: психолог объяснила интересный феномен

Существует мнение, что дети, которые не очень хорошо учатся в школе, вырастают более успешными людьми, чем отличники. Этот феномен подтвердила и объяснила психолог, психоаналитик Анна Кушнерук.

Эксперт приняла участие в подкасте Алексея Дурнева "Котик хочет знать" и рассказала, как это работает. По ее словам, будущий успех человека в жизни формируют не строгие оценки как таковые, а то, как человек умеет адаптироваться, действовать в стрессе и находить нестандартные решения. И здесь двоечники получают преимущество над теми, кто учится хорошо.

По словам Кушнерук, традиционная система оценивания далеко не всегда отражает реальные способности ребенка. "Кто-то может быть нереально умным, но на контрольной начинается почти паническая атака", – объяснила она. В результате такой ребенок просто не успевает показать свои знания за ограниченное время. В таком случае оценка не может быть объективным показателем его потенциала.

Зато в реальной жизни для школьника важнее оказываются другие навыки. "Его будет оценивать жизнь с возможностью от напряжения переходить к какому-то классному действию", – отметила психолог. То есть, по ее словам, ключевую роль играет способность действовать в сложных условиях, а не только правильно отвечать на тестовые вопросы.

Эксперт отметила: среди успешных людей есть как бывшие отличники, так и те, кого в школе считали слабыми учениками. Объединяет их нечто совсем иное – умение искать альтернативные пути. "Это люди, которые должны были найти совершенно иной способ продвигать то, что им нужно", – сказала Кушнерук. Если стандартные инструменты не работают, такие люди начинают действовать креативно: импровизируют, экспериментируют, "ищут вход через окно, когда дверь закрыта".

Именно эта гибкость мышления и может создавать иллюзию, что "двоечники успешнее". На самом деле речь идет не о низких оценках сами по себе, а о развитии дивергентного мышления – способности видеть несколько вариантов решения проблемы, отходить от стандартов и не зацикливаться на одном сценарии.

В то же время психолог предостерегла родителей от упрощенных выводов. "Я не могу сказать, что каждый двоечник – это автоматически успешный человек. Это будет бредом", – подчеркнула она. За низкой успеваемостью могут стоять разные причины: от особенностей развития до сложных жизненных обстоятельств или психологических травм.

Отдельную роль играет и то, что школьная система не всегда учитывает индивидуальные потребности детей. Некоторым просто не подходит формат обучения. "Он не хочет учиться, потому что ему не интересно... или манера, в которой учат, для него может быть неприемлемой", – объяснила Кушнерук. Например, нейроотличным детям с постоянной потребностью в движении сложно усваивать материал в классическом "сидячем" формате.

Таким образом, феномен "успешных двоечников" – это не об оценках, а о другом: способность мыслить нестандартно, адаптироваться и находить собственный путь. И именно эти качества, а не школьный табель, часто определяют, как сложится жизнь человека вне классной комнаты, пояснила Кушнерук.

