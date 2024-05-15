Эффективные университеты не всегда в топе. Бывший госсекретарь МОН объяснил, что не так с рейтингом Scopus
Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки и профессор Сергей Захарин пояснил, что в рейтинге Scopus, определяемом по индексу Гирша, высшие места занимают крупнейшие университеты. По его словам, это обусловлено тем, что чем больше учебное заведение, тем больше там преподавателей и публикаций. То есть будет расти и уровень цитирований, что повышает возможность возглавить рейтинг.
Об этом педагог рассказал Оsvita.ua. Захарин говорит, что на рейтинг может влиять не только включенные в Scopus показатели, но и "динамические" и "относительные" расчеты. Например, темп роста, прироста, объем валового результата на единицу израсходованного ресурса и т.д.
"К примеру, в контексте рейтингования университетов хорошим "динамическим" показателем может быть разница (или соотношение) между Индексами Гирша за 2024 и 2023 годы. Хорошим "относительным" показателем может быть количество публикаций на одного научно-педагогического работника или на один миллион гривен бюджетного финансирования ", – пишет эксгоссекретарь.
Он предлагает рассчитать четыре наиболее информативных показателя и если проанализировать по ним крупнейшие университеты, они будут выглядеть уже не так привлекательно. То есть, по словам Захарина, это подтверждает то, что первые места достаются им благодаря их масштабности, а не эффективности.
В частности, он предлагает пересмотреть список ЗВО по предложенному рейтингу.
Среднее количество цитирований в одной публикации ( средняя "цитатоемкость"):
- Днепровский государственный медицинский университет (19,88).
- Черкасский национальный университет им. Хмельницкого (12,47).
- Прикарпатский национальный университет им. Стефаника (12,29).
- Национальный лесотехнический университет (12,15).
- Сумской государственный университет (10,17).
"То есть ученые этих университетов готовят научные труды весьма качественно, и одна "средняя публикация" имеет больше шансов быть подмеченным научным сообществом", – уверяет педагог.
Доля "зачисленных" публикаций в общем количестве публикаций:
- Международный гуманитарный институт.
- Буковинский университет.
- Академия труда, социальных отношений и туризма.
- Университет "Киевская школа экономики" и другие.
Захарин объясняет, что в этих ЗВО количество публикаций невелико, однако они имеют высокий уровень среднего цитирования.
Темп роста индекса Гирша:
- Межрегиональная академия управления персоналом.
- Национальный авиационный университет.
- Херсонский государственный университет.
- Николаевский национальный аграрный университет.
- Херсонская государственная морская академия.
- Львовский государственный университет физической культуры им. Боберского.
- Национальная академия внутренних дел.
- Университет Григория Сковороды в Переяславе и другие.
Именно в этих учебных заведениях заметно увеличилось количество публикаций, которые были зачислены в "итоговый рейтинг", уверяет экссекретарь.
Абсолютное изменение значения индекса Гирша:
- Киевский Национальный университет им. Шевченко (+12).
- Межрегиональная академия управления персоналом (+11).
- Сумской государственный университет (+11).
- Национальный авиационный университет (+9).
- Харьковский национальный медицинский университет (+9).
По словам чиновника, существует много университетов, которые находятся на прифронтовых территориях или в небольших городах, однако у них есть значительный прирост и результаты в своей научной деятельности.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине обнародовали рейтинг 10 лучших заведений высшего образования по показателям данных наукометрической базы Scopus.
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