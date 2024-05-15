Эффективные университеты не всегда в топе. Бывший госсекретарь МОН объяснил, что не так с рейтингом Scopus

Бывший государственный секретарь Министерства образования и науки и профессор Сергей Захарин пояснил, что в рейтинге Scopus, определяемом по индексу Гирша, высшие места занимают крупнейшие университеты. По его словам, это обусловлено тем, что чем больше учебное заведение, тем больше там преподавателей и публикаций. То есть будет расти и уровень цитирований, что повышает возможность возглавить рейтинг.

Об этом педагог рассказал Оsvita.ua. Захарин говорит, что на рейтинг может влиять не только включенные в Scopus показатели, но и "динамические" и "относительные" расчеты. Например, темп роста, прироста, объем валового результата на единицу израсходованного ресурса и т.д.

"К примеру, в контексте рейтингования университетов хорошим "динамическим" показателем может быть разница (или соотношение) между Индексами Гирша за 2024 и 2023 годы. Хорошим "относительным" показателем может быть количество публикаций на одного научно-педагогического работника или на один миллион гривен бюджетного финансирования ", – пишет эксгоссекретарь.

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Он предлагает рассчитать четыре наиболее информативных показателя и если проанализировать по ним крупнейшие университеты, они будут выглядеть уже не так привлекательно. То есть, по словам Захарина, это подтверждает то, что первые места достаются им благодаря их масштабности, а не эффективности.

В частности, он предлагает пересмотреть список ЗВО по предложенному рейтингу.

Среднее количество цитирований в одной публикации ( средняя "цитатоемкость"):

Днепровский государственный медицинский университет (19,88).

Черкасский национальный университет им. Хмельницкого (12,47).

Прикарпатский национальный университет им. Стефаника (12,29).

Национальный лесотехнический университет (12,15).

Сумской государственный университет (10,17).

"То есть ученые этих университетов готовят научные труды весьма качественно, и одна "средняя публикация" имеет больше шансов быть подмеченным научным сообществом", – уверяет педагог.

Доля "зачисленных" публикаций в общем количестве публикаций:

Международный гуманитарный институт.

Буковинский университет.

Академия труда, социальных отношений и туризма.

Университет "Киевская школа экономики" и другие.

Захарин объясняет, что в этих ЗВО количество публикаций невелико, однако они имеют высокий уровень среднего цитирования.

Темп роста индекса Гирша:

Межрегиональная академия управления персоналом.

Национальный авиационный университет.

Херсонский государственный университет.

Николаевский национальный аграрный университет.

Херсонская государственная морская академия.

Львовский государственный университет физической культуры им. Боберского.

Национальная академия внутренних дел.

Университет Григория Сковороды в Переяславе и другие.

Именно в этих учебных заведениях заметно увеличилось количество публикаций, которые были зачислены в "итоговый рейтинг", уверяет экссекретарь.

Абсолютное изменение значения индекса Гирша:

Киевский Национальный университет им. Шевченко (+12).

Межрегиональная академия управления персоналом (+11).

Сумской государственный университет (+11).

Национальный авиационный университет (+9).

Харьковский национальный медицинский университет (+9).

По словам чиновника, существует много университетов, которые находятся на прифронтовых территориях или в небольших городах, однако у них есть значительный прирост и результаты в своей научной деятельности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине обнародовали рейтинг 10 лучших заведений высшего образования по показателям данных наукометрической базы Scopus.

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