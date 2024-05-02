Куда поступать в 2024 году: топ-10 лучших университетов Украины по рейтингу Scopus

В Украине обнародован рейтинг 10 лучших учреждений высшего образования по показателям данных наукометрической базы Scopus. Университеты в результатах позиций классифицированы по индексу Гирша – количественному показателю, основанному на числе научных публикаций и численности их цитирований, опубликованных ЗВО или их специалистами.

В тройку лучших университетов вошли Киевский национальный университет им. Шевченко, Харьковский национальный университет им. Каразина и Львовский национальный университет им. Франко. Результаты рейтинга опубликовала Оsvita.ua.

На четвёртой позиции оказался Одесский национальный университет им. Мечникова.

Пятое место наиболее цитированных образовательных учреждений занял Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского".

На шестом месте – Сумской государственный университет.

Видео дня

Седьмая позиция за Черновицким национальным университетом им. Федьковича.

На восьмой строчке – Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого.

Девятый – Национальный университет "Львовская политехника".

Замкнул десятку лидеров Прикарпатский национальный университет им. Стефаника.

Рейтинг Scopus создан по результатам наукометрического мониторинга субъектов научно-издательской деятельности по показателям базы данных SciVerse Scopus в апреле 2024 года.

База данных Scopus постоянно индексирует более 25 тысяч периодических и непериодических изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам. В нее попадают публикации научных журналов, материалы конференций, книжных изданий и т.д.

Напомним, 14 украинских университетов вошли в список одного из самых престижных мировых рейтингов, опубликованного Times Higher Education. Сумской государственный университет вошел в топ-500 мира. Догоняет его Львовская политехника, оказавшаяся в позициях 601-800 лучших. Третье место возглавил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и попал в список 1001-1200.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что обнародован рейтинг самых эффективных университетов Украины в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!