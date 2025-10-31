'Ей-Богу, я слышала там букву 'Б'! Еще одно предложение из Радиодиктанта 2025 вызвало споры в сети

Нынешний Радиодиктант национального единства вызвал едва ли не самое большое обсуждение за все время своего существования. Сразу после написания в сетях взорвались критикой по поводу темпа и стиля прочтения актрисой Натальей Сумской, а после обнародования оригинального текста автором писательницей Евгенией Кузнецовой – весь интернет ищет вместе ошибки и изучает правописание.

Еще одним предложением, которое вызвало споры, стало: "За все те, що ніколи не мало з нами статися". Многие пользователи пишут о том, что при написании четко слышали там букву "б": "ніколи не мало б статися" или же "ніколи б не мало статися". Что об этом пишут пользователи социальных сетей, читайте в материале OBOZ.UA

"Проверила свой текст. Ей Богу, я слышала, что там была "Б", – пишет пользовательница Threads Антонина Гуменюк.

В комментариях ее поддерживают и пишут, что тоже написали там букву "б", а некоторые указывают, что при прочтении Наталья Сумская сначала сказала "б" в одном месте, а потом – в другом.

"Ох, эту "б" она каждый раз по-разному, то читала, то нет. То в одном месте ставила, то в двух, то вообще не ставила", – пишут в комментариях.

Другая пользователь сети Екатерина Мазур в своем посте также отметила, что дикторша читала это предложение в двух вариантах: "ніколи Б не мало з нами статися" и "ніколи не мало Б з нами статися". А в оригинальном тексте, как оказалось, буквы "б" не было вообще.

Текст Радиодиктанта 2025 (автор – Евгения Кузнецова)

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

