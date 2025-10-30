Так как же правильно – "Інтерсіті", інтерсіті или Інтерсіті? Слово из Радиодиктанта 2025 разделило украинцев

После того как автор нынешнего Радиодиктанта национального единства писательница Евгения Кузнецова обнародовала текст для проверки, социальные сети заполонило обсуждением. Больше всего внимания уделили написанию слова інтерсіті.

В тексте диктанта – "інтерсіті", многие написали "Інтерсіті" или Інтерсіті без кавычек. Но, как выяснилось, ошибка была и у автора – правильно писать с маленькой буквы и без кавычек. Почему именно так, читайте в материале OBOZ.UA.

Итак, Евгения Кузнецова, как и большинство тех, кто написал "інтерсіті", ссылаются на параграф 58 украинского правописания. Где сказано, что названия производственных марок технических изделий надо брать в кавычки и писать с большой буквы, когда рядом стоят родовое и видовое название (экспресс "Інтерсіті"), но названия самих изделий без родового названия берем в кавычки и пишем с маленькой: "інтерсіті". Поскольку в тексте написано просто везти на "інтерсіті", а не везти на экспрессе "інтерсіті", то и писаться оно должно именно так: с малой в кавычках. Об этом в своей колонке на Liga.net написал языковед Александр Стукало.

Однако другие пользователи пишут, что на страницах самой Укрзалізниці название этого скоростного поезда обычно появлялось без кавычек и часто с большой буквы. Например, как указала в своей заметке телеведущая Маричка Падалко, она ориентировалась на свою память о постах.

"Укрзалізниця всегда пишет с большой буквы и без кавычек. Моя фотографическая память на железную дорогу и ориентировалась", – пишет она.

Но ближе к вечеру в социальной сети Facebook появился пост члена Наблюдательного совета в Суспільне мовлення Оксаны Романюк, которая наконец расставила все точки над "ї". По ее словам, название інтерсіті в диктанте таки должно было писаться без кавычек.

Автор поста объяснила, что убедилась в этом благодаря длительной дискуссии с редактором Ольгой Падиряковой.

"Правило правописания (параграф 58) о "нисан", "фольксваген" и "боинг", которые мы пишем с маленькой буквы в кавычках, здесь не работает! Потому что в этом случае інтерсіті – это не название "изделия" или "торговой марки". Это название типа сервиса, под которым подразумеваются междугородние скоростные поезда. Это название используется как термин, в том числе заграницей. Специально погуглила, этот тип сервиса нигде не пишется в кавычках", – пишет она.

