Экс-директора гимназии, в которой полицейская обзывала детей тупыми, суд признал виновной в буллинге: как ее наказали

Бывшего директора гимназии №5 в Черновцах Веру Сопетик суд признал виновной в административном нарушении. Она должна заплатить штраф в размере 1020 гривен.

В частности, экс-руководитель учебного заведения обвинялась в систематическом буллинге, который проявлялся в психологическом насилии над учениками, унижении чести и достоинства школьниц 8-го класса. Об этом сообщила начальник Управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук, передает Molbuk.ua.

По словам Ткачук, было собрано более 40 свидетельств родителей, также со школьниками и учителями работали независимые психологи. Все данные были переданы в правоохранительные органы. Она подтвердила, что уже есть решение суда по участникам образовательного процесса, в том числе и по Сопетик.

"Комиссия рассматривала вероятные случаи буллинга, собрали более 40 показаний родителей. Независимые психологи работали с детьми в учебном заведении, с педагогами. Соответственно, материалы по результатам этой проверки были переданы в правоохранительные органы, составили 6 или 7 протоколов. Эти протоколы поданы правоохранительными органами в суд. И уже есть решение в отношении родителей детей, в отношении педагогов и директора", – сказала Ткачук.

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Она сообщила, что Сопетик не будет оспаривать свое увольнение, ведь она ушла по собственному желанию. В то же время адвокат бывшей руководительницы подал заявление, чтобы дело не рассматривалось в суде.

Напомним, Сопетик объявили выговор из-за невыполнения служебных обязанностей и лишили надбавки к зарплате. В частности, руководитель учебного заведения, согласно документу, допустила унижение учеников и нарушение их прав во время воспитательной беседы с полицейской.

В самой гимназии во время двухнедельной проверки было выявлено, что в учебном заведении непригодное для школьников укрытие. В частности, там нужно заменять сети канализации, о чем не сообщала директор школы. Ее действия назвали управленческим бездействием и халатностью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что родители некоторых школьников лицея №4 в Ивано-Франковске подали заявления в полицию из-за буллинга детей.

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