Скандал в лицее №4 Ивано-Франковска: еще несколько родителей подали заявления в полицию из-за буллинга детей

Родители некоторых школьников лицея №4 в Ивано-Франковске подали заявления в полицию из-за буллинга детей. Пять документов касаются Любови Бурак, которая огласила ситуацию и выложила фото с персональными данными школьников. Ученики стали получать угрозы из разных номеров.

Об этом сообщила руководительница превенции полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук в интервью "Суспільному". Она добавила, что еще одно заявление оформлено на маму Иеремии, которого травили одноклассники. В документе говорится, что женщина якобы угрожала расправой одноклассницы ее сына и оскорбляла нецензурными словами.

"На сегодняшний день есть шесть заявлений от родителей. Пять касаются Любови Бурак, которая в социальных сетях распространила персональные данные их детей, где есть указанные мобильные телефоны. Детям из разных номеров поступали угрозы. Есть одно заявление на маму мальчика о том, что мама угрожала девочке, однокласснице Иеремии, угрожала расправой, оскорбляла нецензурными словами", – рассказала Бойчук.

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Она также отметила, что мама Иеремии пока объяснений в полицию не предоставила. Однако женщина сообщила, что обратится в удобное время вместе с адвокатом.

По словам представительницы правоохранительных органов в полиции продолжается проверка по буллингу и зарегистрированы обращения родителей.

Предварительно, трое родителей, дети которых устроили буллинг в лицее №4 Ивано-Франковска над своим одноклассником Иеремией, привлечены к ответственности. В частности, оформлены материалы о правонарушениях, а именно ненадлежащем воспитании. Еще на двоих полиция составила протоколы, за то, что школьники систематически травили мальчика.

Напомним, в лицее №4 школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Иеремии дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и в один из дней вытолкали из класса. Мальчик после травли сказал маме, что не хочет жить.

Позже мама Иеремии Оксана Крайник рассказала, что проблемы начались еще с первого класса. По ее словам, однажды, когда ее сын вернулся на учебу после продолжительной болезни, никто из одноклассников с ним не общался. Лишь один мальчик пришел на перемене и тихонько сказал, что учительница якобы приказала с ним не играть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в лицее Ивано-Франковска классная руководительница вступилась за детей, а заместитель директора заявила о "конфликте".

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