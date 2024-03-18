''Учительница приказала, чтобы мы с тобой не играли''. Мама Иеремии из лицея № 4 Ивано-Франковска рассказала о проблемах еще с первого класса обучения

Мама Иеремии, которого травили в лицее № 4 Ивано-Франковска, рассказала, что проблемы начались еще с первого класса. По словам Оксаны Крайник, однажды, когда мальчик вернулся на учебу после продолжительной болезни, никто из одноклассников с ним не общался. Лишь один мальчик пришел на перемене и тихонько сказал, что учительница якобы приказала с ним не играть.

Женщина уверяет, что это не единственные случаи, которые происходили в начальной школе. В частности, школьнику вроде бы не разрешали выходить в туалет при необходимости, а учительница использовала русский контент на уроках и не реагировала на замечания. Об этом Крайник рассказала в интервью Репортеру.

По словам женщины, ее и сына удалили из классных чатов. Когда она поинтересовалась, в чем дело, учительница сказала, мол, об этом попросили родители.

Мальчик часто болеет и поэтому может длительно пропускать школу, о чем Крайник предупреждала учителей и администрацию заведения. Однако на это критически отреагировали и даже писали заявление в ювенальную превенцию, что женщина якобы не пускает ребенка на обучение. Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину дело утихло.

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С переходом в среднюю школу и сменой классного руководителя проблемы не закончились. В частности, Иеремия делился с мамой, что его одноклассника вроде бы постоянно бьют другие дети. Кроме того, мальчика якобы толкали, обливали водой, обзывали и ломали его вещи. Обеспокоенная Крайник обратилась к учительнице, на что получила ответ, что он сам виноват в таком отношении к себе и она ничего не может поделать с детьми, ведь они ее не слушают.

Потом в класс пригласили школьного психолога и травля на время прекратилась.

Напомним, в лицее № 4 Ивано-Франковска школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Иеремии дети посылали сообщения в личку Viber и писали в классном чате слова "плачь". Некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и однажды вытолкали из класса.

Учительница вступилась за детей и сказала, что они не оскорбляли мальчика и не могли вытолкать его из класса. Она уверяет, что именно в этот день у школьников был воспитательный час, где все брались за руки, образуя круг, включая Иеремию. По ее мнению, оскорбления могли быть только в обнародованной переписке.

К разрешению инцидента присоединился министр образования и науки Оксен Лисовой. Чиновник призвал родителей не молчать о буллинге в школах и обращаться в соответствующие учреждения. Глава МОН отметил, что администрация лицея не пыталась остановить травлю.

На скандал отреагировал и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он сказал, что мама подала обращение в его службу. Кроме того, защитник образовательных прав попросил Департамент образования и науки области предоставить мальчику квалифицированную психологическую помощь.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все школы Ивано-Франковска проверят на буллинг.

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