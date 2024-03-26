Дело о буллинге в лицее Ивано-Франковска получило продолжение: трое родителей привлечены к ответственности, еще на двоих составили протоколы

Трое родителей, дети которых устроили буллинг в лицее №4 Ивано-Франковска над своим одноклассником Иеремией, привлечены к ответственности. В частности, оформлены материалы о правонарушениях, а именно ненадлежащем воспитании. Еще на двоих полиция составила протоколы, за то, что школьники систематически травили мальчика.

Об этом сообщила руководительница превенции полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук. В интервью "Суспільному" представительница правоохранительных органов рассказала, что протокол составили и на директора школы за несообщение учебным заведением полиции о фактах буллинга.

"Один протокол составлен по поводу несообщения руководителя учреждения образования полиции о фактах буллинга. Два протокола составлены в отношении родителей, дети, которых травили систематически мальчика потерпевшего. И трое родителей привлечены к ответственности, или оформлены материалы о правонарушениях, предусмотренных статьей 184, это ненадлежащее воспитание детей" – сказала полисменка.

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Она объяснила, что ученики оскорбляли Иеремию, чем совершили правонарушение, предусмотренное статьей 173. Относительно родителей, на которых составлены протоколы, все материалы направили в суд.

Также по словам Бойчук, продолжается проверка всех фактов. В частности и опрос детей, ведь есть те, которые отказываются его проходить, или не имеют времени по определенным обстоятельствам.

Напомним, в лицее №4 школьники 6-го класса жестоко бывали своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Иеремии дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяк" и в один из дней вытолкали из класса. Мальчик после травли сказал маме, что не хочет жить.

Позже мама Иеремии Оксана Крайник рассказала, что проблемы начались еще с первого класса. По ее словам, однажды, когда ее сын вернулся на учебу после продолжительной болезни, никто из одноклассников с ним не общался. Лишь один мальчик пришел на перемене и тихонько сказал, что учительница якобы приказала с ним не играть.

В ситуации с буллингом классная руководительница вступилась за детей и сказала, что они не оскорбляли мальчика и не могли вытолкать его из класса. Она заверила, что именно в этот день у школьников был воспитательный час, где все брались за руки, образуя круг, включая Иеремию. По ее мнению, оскорбления могли быть только в обнародованной переписке. В то же время заместитель директора заявила, что в учебном заведении произошел конфликт.

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