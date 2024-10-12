Эксперт по воспитанию из Лиги плюща назвала ключ к развитию сильных и успешных детей

Доктор Това Кляйн, директор Центра по развитию детей при колледже Барнард в США, считает, что помощь детям в развитии устойчивости, необходимой для преодоления неизбежных жизненных неудач, является ключом к воспитанию из них счастливых и успешных взрослых. Стойкость, уверена она, это не врожденная черта характера, а приобретенная.

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И развить ее могут помочь именно родители еще в раннем возрасте детей. В программе CNBC Make It Кляйн отметила, что устойчивость – это "способность адаптироваться, приспосабливаться, быть гибким, встречать все, что встречается на вашем пути, с открытостью".

"Это трудно для всех, и особенно трудно для детей, но это то, что развивается со временем", – говорит она.

Вот "пять столпов устойчивости", которые Кляйн описывает в своей книге "Повышение устойчивости", выданной в сентябре 2024 года.

1. Создание доверия

Одним из важнейших аспектов любых отношений между ребенком и родителем является доверие, говорит Кляйн. Как только ребенок поверит, что вы будете рядом, оказывая поддержку, он сможет развить уверенность и веру в себя и в других.

Научите ребенка тому, что он может положиться на вас даже в самые трудные моменты, и это поможет ему оставаться сильным, когда столкнется с трудностями в будущем.

2. Регулирование эмоций

Дети должны доверять своим родителям достаточно, чтобы открыто говорить о том, что они чувствуют, особенно в моменты стресса, говорит Кляйн. Точно так же родители должны обращать внимание на эмоции своего ребенка и признавать их, спрашивая, беспокоит ли его что-то, когда он выглядит подавленным.

3. Развитие самостоятельности

Детям и подросткам нужна уверенность в том, что родители рядом или находятся на расстоянии сообщения. В своей книге Кляйн рекомендует родителям придерживаться "авторитетного" стиля воспитания, при котором родители постепенно предоставляют своим детям больше свободы, при этом устанавливая четкие правила и ожидания.

По словам Кляйн, разговоры с детьми об их чувствах, а затем доверие к ним, помогают развить их уверенность в себе и в то же время способствуют независимости. Чувство безопасности дает им уверенность, чтобы выходить и исследовать мир, пробовать новое, совершать ошибки и развивать индивидуальное чувство себя.

"Путь к независимости часто бывает долгим и извилистым. Подросток, который кричит: "Уходи! Ты мне не нужен!", на самом деле будет нуждаться в тебе. Ты должен быть рядом", – говорит эксперт.

4. Общение с другими людьми

Умение развивать и поддерживать отношения с другими людьми, от друзей в школе до коллег на работе, имеет важное значение для нашего общего благополучия.

Кляйн рекомендует проявлять активность, помогая детям оттачивать социальные навыки: планировать игровые встречи и групповые прогулки, а также играть в игры, требующие командной работы.

5. Быть понятым

Важно видеть своего ребенка как отдельную личность и соответствующим образом корректировать свои ожидания, считает психолог. Она рекомендует родителям заняться самоанализом, когда они излишне критикуют своих детей.

Также Кляйн советует хвалить ребенка за его путь, а не за результат. Акцент на усилиях может помочь ему увидеть, что его ценят, даже если он получает низкие баллы на тестах в школе или не получает места в университетской спортивной команде.

Как сообщал OBOZ.UA,психолог из Стэнфордского университета Мэри Мерфи назвала способ "отточить" мозг ребенка и помочь ему стать успешным.

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