Элементарные знания нужны всем. Захарин назвал аргументы, почему нужно учить математику в школе

Математика помогает развивать логику, умение мыслить системно и применять определенные формулы для разрешения различных ситуаций. На этом заметил бывший государственный секретарь Министерства образования и науки Сергей Захарин.

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По словам чиновника, элементарные знания нужны всем, поэтому если у ребенка нет способности к какой-либо науке, это не значит, что его не нужно изучать. Об этом Захарин рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Элементарные знания нужны всем – это аксиома. Математика – это не только о теоремах, функциях, дифференциальных уравнениях, логарифмах и производных. Это также и логика, и умение думать системно, и способность применять определенные схемы (формулы) к решению различных ситуаций. Если ребенок не имеет способности к какой-то науке – это вовсе не означает, что эту науку учить не нужно", – заверил чиновник.

Он объяснил, что математика – творческая дисциплина, и благодаря ей ученики могут подходить к решению задач разными способами. Если школьники не могут найти ответ, они могут показать ход своих мыслей и приблизиться к истине. В других дисциплинах не всегда есть такое пространство для творчества.

Кроме того, Захарин отметил, что получение образования предполагает кропотливую работу, усилия и победу над собой.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какая проблема существует в начальном образовании, по мнению бывшего госсекретаря МОН.

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