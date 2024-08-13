Это сознательный выбор. Бывший госсекретарь МОН назвал проблему начального образования в Украине

В большинстве европейских стран обязательное школьное образование начинается в шестилетнем возрасте и длится 12 лет, ведь это сознательный выбор общества. По словам бывшего государственного секретаря Министерства образования и науки Сергея Захарина, согласно закону, школьное образование в Украине имеет три уровня и длится 12 лет. Однако дети все же не учатся этот период.

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В частности, согласно определенным документам, предусматриваются лишь несколько программ 12-летнего полного общего образования. А именно, обучение школьников начальной школы – с 1 сентября 2018 года, базового – с 1 сентября 2022 года, профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года. Об этом чиновник рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

"Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Украины "Об образовании" и статье 4 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", полное общее среднее образование имеет три уровня: начальное образование продолжительностью четыре года; базовое среднее образование продолжительностью пять лет; профильное среднее образование продолжительностью три года. Считаем: 4+5+3=12", – отмечает Захарин.

"Почему наши дети не учатся в школе 12 лет? Потому что предписанием подпункта 3) пункта 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины "Об образовании" установлено, что обучение учеников по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования сентября 2018 года, для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года, для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года", – добавляет он.

Кроме того, в Украине нет четкого определения, когда именно детям нужно идти в школу. Ведь если школьник начнет учиться в 5 лет, то завершит двенадцатилетний термин в 17. В 6 – в 18, в 7 – в 19 лет.

По мнению Захарина, украинскому обществу придется определиться по срокам обучения в школе.

Чиновник привел в пример опыт других стран. В частности, по его словам, в Бельгии, Болгарии, Чехии, Латвии, Нидерландах, Австрии, Великобритании, Сербии, на Кипре и на Мальте обязательное образование начинается в 5 лет, в Люксембурге, Швейцарии – в 4 года, во Франции и Венгрии – в 3 года.

В некоторых странах обязательное образование в 5 лет начинается в учреждении дошкольного образования, а в некоторых – в начальной школе.

К примеру, в Сербии и Турции – в начальной школе в возрасте 5,5 лет.

В то же время, в последние годы европейские страны все больше практикуют обязательное раннее обучение детей. Однако есть те, кто сместил сроки с 5 до 6 лет. К примеру, Польша.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Захарин указал на важную проблему НУШ и объяснил, почему учащиеся не готовы к стрессу на экзаменах.

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