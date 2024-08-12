'Математика – очень творческая дисциплина': Сергей Захарин – о псе Патроне на НМТ-2024, стрессе на экзаменах и идеальном образовании в школах

Национальный мультипредметный тест (НМТ) вызвал много нареканий со стороны родителей и выпускников. В частности, поступающие были недовольны условиями сдачи и получали из-за этого более низкие баллы. По мнению бывшего секретаря Министерства образования и науки Сергея Захарина*, абитуриенты должны быть готовы к тому, что прохождение экзаменов и поступление в заведения высшего образования – это определенный стресс, а не только возможность похвастаться своими знаниями.

Видео дня

В то же время, говоря об испытаниях по иностранному языку, работник образования отмечает, что, несмотря на волнение, поступающие не всегда могут подтвердить свой уровень знаний. И это зависит от многих причин. Кроме того, Захарин обратил внимание на математику. Он считает, что эта дисциплина необходима школьникам, ведь развивает умение думать системно и применять схемы для решения разных ситуаций. О сдаче НМТ и о том, как должно выглядеть идеальное школьное образование, бывший госсекретарь МОН и профессор рассказал в интервью OBOZ.UA.

– В этом году много нареканий на проведение НМТ. В частности, четыре предмета в один день, частые воздушные тревоги и отключение электроэнергии заставляли детей слишком долго находиться в помещениях, где проводился экзамен. Ученики встревожены и измучены, и получали более низкие баллы. Как вы думаете, целесообразно ли в такое время усложнять экзамен и проводить его в таких условиях? Стоит ли возвращаться к ВНО со временем и когда?

– На мой взгляд, главная идеология в проведении ВНО/НМТ – это равенство условий. Все участники должны находиться в одинаковых условиях – и тогда побеждает сильнейший.

Идею проведения НМТ впервые сформулировал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в марте 2022 года. Она заключалась в том, чтобы проверить уровень знаний с использованием как можно более упрощенной процедуры, но с учетом всех принципов независимого оценивания, а также имеющихся ограничений (в том числе безопасности и финансовых).

Предполагалось, что вопросы будут упрощены, ведь мы понимаем, что очень тяжело качественно подготовиться к сдаче всех предметов одновременно. Но упрощение вопросов не мешает получить "на выходе" должную дифференциацию оценок – все равно побеждают более сильные, просто их стало немного больше. Весь алгоритм был разработан в рекордно короткие сроки, хорошо сработали и аппарат министерства, и подведомственная организация, администрирующая соответствующий информационный ресурс. Правительство Украины и парламент поддержали эту идею.

Каждый экзамен – это определенный стресс. Так было всегда. Но взрослый человек должен быть готов к определенному уровню стресса. Сдать экзамен – это не только похвастаться своими знаниями. Это также и умение побороть свое волнение, умение справиться со стрессом, умение применить знания в определенных "нетепличных" условиях.

С другой стороны, не следует забывать, что есть определенные санитарно-гигиенические требования, которые следует соблюдать. Будет правильно, если к контролю этого вопроса присоединятся ответственные общественные организации (к сожалению, таких немного).

Усложнять вопросы в нынешней ситуации, на мой взгляд, не только неправильно, а даже безнравственно. В последние годы образовательный процесс во многих учебных заведениях проходил или в смешанном формате, или в формате онлайн. Вполне ожидаемо, что в результате страдает уровень успешности украинских соискателей. В условиях заоблачных образовательных потерь – а они очевидны – совершенно неправильно требовать от поступающих тех знаний, которые они не могли получить априори. На мой взгляд, целесообразнее оставить "старый" уровень сложности. Если условия проведения НМТ равны – а это, напомню, ключевое условие – все равно будет должная дифференциация оценок.

Ключевая задача ВНО/НМТ – получить определенную дифференциацию оценок, а не запутать абитуриентов или показать, что они ничего не знают.

– Также многие родители возмущались экзаменом по иностранному языку. В частности, дети, имеющие уровень В2, набирали 160-170 баллов. Почему может быть такая разница в знаниях и баллах, по вашему мнению? В то же время многие выпускники недовольны необходимостью сдавать математику, ведь не все имеют к ней способности, а если не получить пороговые баллы, можно упустить возможность поступить в ЗВО. Тем не менее МОН уверяет, что школьники должны сдавать экзамен по обязательным предметам. Что вы думаете по этому поводу?

– Этот вопрос достаточно абстрактный. Частично вы уже назвали возможные причины: излишнее волнение, стресс, неумение концентрироваться. Очень важны бытовые условия, в которых проводится экзамен, в частности температура помещения, отсутствие лишнего шума, освещенность и т.д.

Кроме того, специфика иностранного языка как образовательной дисциплины заключается в том, что его нужно постоянно поддерживать на должном уровне. Если вы показали уровень В2 три года назад, это еще не значит, что вы сможете его подтвердить сейчас.

Ну и наконец – есть просто разные программы. Если вы будете сдавать иностранный язык разным преподавателям или в разных университетах – высока вероятность того, что получите разные оценки.

А вот по математике – вопрос очень серьезный. Элементарные знания нужны всем – это аксиома. Математика – это не только о теоремах, функциях, дифференциальных уравнениях, логарифмах и производных. Это также и логика, и умение мыслить системно, и способность использовать определенные схемы (формулы) к решению разных ситуаций. Если у ребенка нет способностей к какой-либо науке, это вовсе не означает, что эту науку учить не нужно.

Математика – это очень творческая дисциплина. Вы можете подойти к решению математической задачи разными способами. Даже если не можете найти решение – можете хотя бы показать ход мыслей, хотя бы приблизиться к решению. Во многих других школьных дисциплинах у учеников почти нет простора для творчества.

Меня немного насторожило словосочетание "в то же время многие выпускники недовольны…" в вашем вопросе. Идеологи НУШ сделали очень вредное дело: выдумали и распространили ошибочное представление, что обучение должно быть непрерывной игрой и веселой забавой. Получение образования – это не только комфорт, игры и удовольствие. По моему мнению, каждый выпускник школы должен четко понимать, что взрослая жизнь состоит не только из удовольствий. Получение образования – это тяжелая кропотливая работа, это усилие, это "победа над собой".

– В сети недавно появились сообщения, где рассказывали, что на НМТ по истории Украины школьников спрашивали о псе Патроне. Как вы думаете, насколько уместны такие тесты для поступающих на этом предмете? Например, Игорь Ликарчук называет НМТ "угадайкой" и считает, что даже не готовясь к нему, можно сдать хорошо экзамен. На ВНО у школьников действительно оценивают знания. Каково ваше мнение по этому поводу?

– История как дисциплина всегда была предметом, вызывающим наибольшую общественную дискуссию. Это обычное явление. И не только в Украине.

Мой ответ банален. Если в школьном учебнике написано хотя бы несколько слов о чем-то (например, о Патроне) – соответственно, на экзамене может быть вопрос об этом "чем-то".

Целесообразно или нецелесообразно включать в школьный курс истории отдельные события или отдельные темы? Окончательный ответ должны дать профессиональные историки и методисты.

Я как гражданин считаю, что информация о псе Патроне и его поступках может быть приведена в учебнике, если она связана с трансформацией определенных общественных явлений и процессов. Каждая нация формулирует определенные смыслы, использует в борьбе с врагом определенные символы – об этом ученики должны знать.

Если есть определенное общественное явление, представляющее интерес, его можно изучать и о нем можно говорить.

– Какой вы видите идеальную систему образования в школах Украины?

– Вы задали сложный вопрос. По моему глубокому убеждению, при построении "идеальной школы" следует опираться в первую очередь на теорию ребенкоцентризма, которую сформулировал президент Национальной академии педагогических наук Украины Василий Кремень. Все государственные решения о среднем образовании должны быть нацелены на максимальное раскрытие потенциала ребенка. Мы должны сделать так, чтобы школьные годы были наполнены современным креативным содержанием, что в полной мере удовлетворяет разноцветные образовательные потребности маленького соискателя образования.

Проблем и разнообразных вопросов – множество. Давайте поговорим хотя бы об одной проблеме – о начале школьного образования.

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона Украины "Об образовании" и статьи 4 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", полное общее среднее образование имеет три уровня: начальное образование продолжительностью четыре года; базовое среднее образование продолжительностью пять лет; профильное среднее образование продолжительностью три года. Считаем: 4+5+3=12.

Почему же наши дети не учатся в школе 12 лет? Поскольку предписанием пп. 3 п. 3 Заключительных и переходных положений Закона Украины "Об образовании" установлено, что обучение учеников по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается:

для начального образования – с 1 сентября 2018 года;

для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;

для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Если ребенок начнет учиться в 5 лет – тогда двенадцатилетний срок обучения он завершит в 17. Если начнет в 6 – тогда в 18. Начнет в 7 – тогда в 19. Украинскому обществу придется определиться по срокам школьного образования: как лучше – начинать раньше и заканчивать раньше, или начинать позже и заканчивать позже?

В большинстве европейских стран обязательное школьное образование начинается в возрасте 6 лет. Однако это не правило, а сознательный выбор правительства (общества).

В Бельгии, Болгарии, Чехии, Латвии, Нидерландах, Австрии, Великобритании, Сербии, на Кипре и на Мальте обязательное образование начинается в 5 лет, в Люксембурге, Швейцарии – в 4 года, во Франции и Венгрии – в 3 года.

Интересно, что обязательное образование в 5 лет в отдельных странах начинается в заведении дошкольного образования (Бельгия, Болгария, Чехия, Латвия, Нидерланды, Австрия), а в отдельных – в начальной школе (Мальта, Великобритания). В Сербии и Турции обязательное образование начинается в начальной школе в возрасте 5,5 лет.

В последние годы наблюдается увеличение количества европейских стран, которые практикуют более раннее обязательное обучение детей. Однако есть и противоположные случаи: например, Польша перешла от начала обязательной учебы с пяти лет до начала с шести лет.

Чей опыт лучше? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, поскольку при определении оптимальных сроков начала и продолжительности обучения в школе следует принимать во внимание множество факторов. Это не только финансовый ресурс, хотя он самый важный, но и плотность населения, и административно-территориальное устройство, и национальные традиции.

Четкий ответ на вопрос "идеальной школы" должен быть приведен в Стратегии развития образования Украины.

Министерство образования и науки Украины недавно пафосно объявило о том, что оно разработало проект Стратегии. Была даже презентация для международных партнёров. Говорят, все было организовано шикарно, включая фуршет.

Но как видно из содержания п. 3 ст. 70 Закона Украины "Об образовании", проект Стратегии развития образования Украины следует рассмотреть и одобрить на Всеукраинском съезде участников образовательного процесса и их объединений. Если не был проведен такой съезд – то можно сделать вывод, что нет и полноценной Стратегии.

*Сергей Захарин – доктор экономических наук, профессор, работал в Институте высшего образования НАПН, автор более 50 научных работ по вопросам экономики и организации образования (образовательной деятельности), бывший госсекретарь МОН .

Читайте также интервью Сергея Захарина, где он рассказывал, что не так со вступлением в аспирантуру в 2024 году.

Кроме того, OBOZ.UA общался с бывшим госсекретарем МОН касательно сертификации учителей, низких зарплат и проблем с туалетами в школах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!